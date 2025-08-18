Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Експосол Брінк: Скандальна зустріч Зеленського з Трампом стала однією з причин моєї відставки

Марія Ємець, Анастасія ПроцПонеділок, 18 серпня 2025, 19:10
Експосол Брінк: Скандальна зустріч Зеленського з Трампом стала однією з причин моєї відставки
БРІДЖИТ БРІНК. ФОТО - ОФІС ПРЕЗИДЕНТА

Колишня пані посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що скандальна зустріч президентів України та США 28 лютого стала однією з причин її відставки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Брінк у X

Деталі: "Остання зустріч Трампа й Зеленського в Овальному кабінеті була катастрофою – та однією з причин, чому я пішла з посади посла США в Україні. Ми маємо підтримувати демократії і протистояти диктаторам. Саме це робить Америку сильною", – зазначила Брінк. 

Реклама:

Щодо зустрічі 18 серпня вона зазначила, що найкращим її результатом була би "домовленість, що ми об’єднаємося з європейськими партнерами для гарантування безпеки України". 

РЕКЛАМА:

"Це означає – наполягати на негайному припиненні вогню, посилити санкції для перешкоджання воєнній машині Путіна, а також конфіскувати російські активи і на ці кошти купувати (для України – Ред.) американську зброю, що було би виграшем для американської промисловості і працівників", -  зазначила експосол. 

Вона також наголосила, що Путін розуміє лише силу, і зупинити Росію вийде лише тоді, коли у Москві побачать, що продовження війни остаточно розвалить російську економіку.  

"Всі карти – у наших руках… А ще Путін ніколи не дотримується угод. Він каже одне, потім робить інше (...)", – зазначила Брінк.

Експосол також нагадала про "угоду про мінерали" та зауважила, що кожне просування Росії на українській території – це втрачений потенціал для американського бізнесу в Україні, і бізнес не зайде туди, доки не буде відчувати, що це безпечна інвестиція.  

Нагадаємо:

Дивіться відеопояснення "ЄвроПравди" про те, чого очікувати від переговорів у Вашингтоні.

СШАросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
"Ми забезпечимо, щоб це працювало": Трамп про можливі гарантії безпеки для України
Зеленський прибув до Білого дому на переговори з Трампом
Зеленський пояснив, про що домовлявся з європейськими лідерами перед зустріччю з Трампом
BBC дізналися, хто разом із Зеленським буде на зустрічі з Трампом
фотоЗМІ: Зеленський зустрівся з європейськими лідерами перед переговорами з Трампом
Нафтопровід "Дружба" зупинив роботу після удару Сили оборони по станції "Нікольське" в РФ
Усі новини...
США
Зеленський пояснив, про що домовлявся з європейськими лідерами перед зустріччю з Трампом
До Білого дому починають прибувати європейські лідери
BBC дізналися, хто разом із Зеленським буде на зустрічі з Трампом
Останні новини
21:41
Зеленський подякував Трампу за нову систему постачання зброї Україні
21:27
Для виробників вибухівки, дронів і ракет запустять нові грантові програми Brave1 – Федоров
21:17
На зустрічі в Білому домі знову не оминули тему костюму Зеленського: цього разу – компліментом
21:08
Трамп заявив, що вже не бачить потреби у перемир’ї для початку переговорів з РФ
21:05
За пів року ЄС збільшив імпорт російського зрідженого газу
21:00
Як Росія вбиває українських дітей: американські журналісти розповіли 8 трагічних історій
20:54
Зеленський назвав умови для проведення виборів в Україні
20:53
Мита США зближують давніх азійських ворогів – Індію та Китай
20:49
Трамп планує зателефонувати Путіну після переговорів із Зеленським
20:49
"Ми забезпечимо, щоб це працювало": Трамп про можливі гарантії безпеки для України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: