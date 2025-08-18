Экс-посол Бринк: Скандальная встреча Зеленского с Трампом стала одной из причин моей отставки

Бывшая посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что скандальная встреча президентов Украины и США 28 февраля стала одной из причин ее отставки.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Бринк в X

Детали: "Последняя встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете была катастрофой – и одной из причин, почему я ушла с поста посла США в Украине. Мы должны поддерживать демократию и противостоять диктаторам. Именно это делает Америку сильной", – отметила Бринк.

The last Trump-Zelenskyy Oval Office meeting was a disaster - and one of the reasons I resigned as U.S. Ambassador to Ukraine.



We need to stand with democracies, and against dictators. This is what makes America strong. pic.twitter.com/FTiEm2nddE — Bridget Brink (@AmbBridgetBrink) August 18, 2025

Относительно встречи 18 августа она отметила, что лучшим ее результатом было бы "достижение договоренности о том, что мы объединимся с европейскими партнерами для обеспечения безопасности Украины".

"Это означает – настаивать на немедленном прекращении огня, усилить санкции для препятствования военной машине Путина, а также конфисковать российские активы и на эти средства покупать (для Украины – Ред.) американское оружие, что было бы выигрышем для американской промышленности и работников", – отметила экс-посол.

Она также подчеркнула, что Путин понимает только силу, и остановить Россию получится только тогда, когда в Москве увидят, что продолжение войны окончательно развалит российскую экономику.

"Все карты – в наших руках... А еще Путин никогда не соблюдает договоренности. Он говорит одно, потом делает другое", – отметила Бринк.

Экс-посол также напомнила о "соглашении о минералах" и отметила, что каждое продвижение России на украинской территории – это потерянный потенциал для американского бизнеса в Украине, и бизнес не зайдет туда, пока не почувствует, что это безопасная инвестиция.

Напомним:

Бриджит Бринк покинула пост посла в апреле. Впоследствии она прямо заявила, что решила покинуть пост из-за внешней политики администрации президента Дональда Трампа.

После отставки Бринк решила баллотироваться в Палату представителей в родном штате Мичиган.

Смотрите видеообъяснение "ЕвроПравды" о том, чего ожидать от переговоров в Вашингтоне.