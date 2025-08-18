Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экс-посол Бринк: Скандальная встреча Зеленского с Трампом стала одной из причин моей отставки

Мария Емец, Анастасия ПроцПонедельник, 18 августа 2025, 19:10
Экс-посол Бринк: Скандальная встреча Зеленского с Трампом стала одной из причин моей отставки
БРИДЖИТ БРИНК. ФОТО - ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

Бывшая посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что скандальная встреча президентов Украины и США 28 февраля стала одной из причин ее отставки.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Бринк в X

Детали: "Последняя встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете была катастрофой – и одной из причин, почему я ушла с поста посла США в Украине. Мы должны поддерживать демократию и противостоять диктаторам. Именно это делает Америку сильной", – отметила Бринк.

Реклама:

Относительно встречи 18 августа она отметила, что лучшим ее результатом было бы "достижение договоренности о том, что мы объединимся с европейскими партнерами для обеспечения безопасности Украины".

РЕКЛАМА:

"Это означает – настаивать на немедленном прекращении огня, усилить санкции для препятствования военной машине Путина, а также конфисковать российские активы и на эти средства покупать (для Украины – Ред.) американское оружие, что было бы выигрышем для американской промышленности и работников", – отметила экс-посол.

Она также подчеркнула, что Путин понимает только силу, и остановить Россию получится только тогда, когда в Москве увидят, что продолжение войны окончательно развалит российскую экономику.

"Все карты – в наших руках... А еще Путин никогда не соблюдает договоренности. Он говорит одно, потом делает другое", – отметила Бринк.

Экс-посол также напомнила о "соглашении о минералах" и отметила, что каждое продвижение России на украинской территории – это потерянный потенциал для американского бизнеса в Украине, и бизнес не зайдет туда, пока не почувствует, что это безопасная инвестиция.

Напомним:

Смотрите видеообъяснение "ЕвроПравды" о том, чего ожидать от переговоров в Вашингтоне.

СШАроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом
Зеленский объяснил, о чем договаривался с европейскими лидерами перед встречей с Трампом
BBC узнали, кто вместе с Зеленским будет на встрече с Трампом
фотоСМИ: Зеленский встретился с европейскими лидерами перед переговорами с Трампом
Нефтепровод "Дружба" остановил работу после удара Сил обороны по станции "Никольское" в РФ
Шмыгаль предупредил, что резкого сокращения украинских войск после войны не будет
Все новости...
США
Зеленский объяснил, о чем договаривался с европейскими лидерами перед встречей с Трампом
В Белый дом начинают прибывать европейские лидеры
BBC узнали, кто вместе с Зеленским будет на встрече с Трампом
Последние новости
20:39
В РФ ответили на заявление оппонента Орбана о вмешательстве в дела Венгрии
20:31
Трамп под давлением. Как американцы помогают Украине влиять на Белый дом
20:27
Минобороны отсудило землю во Львове
20:25
"Кино будет, если твой герой поднимет флаг". Мстислав Чернов рассказывает, как снимал "2000 метров до Андреевки" и одновременно приближался к Оскару
20:20
Реставрация и сохранение достопримечательностей: Свириденко назвала приоритетные задачи правительства в культурной сфере
20:19
Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом
20:13
Сьиярто позвонил Лаврову, чтобы расспросить, как прошли переговоры на Аляске
20:08
"Я едва не упал с кресла": инвесторы США потеряли миллиарды на китайских акциях
20:01
Кембриджский словарь включил три слова, популярные среди пользователей TikTok
19:56
Бартер возвращается в РФ из-за санкций: китайцы обменивают двигатели на сталь
Все новости...
Реклама:
Реклама: