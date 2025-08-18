Усі розділи
BBC дізналися, хто разом із Зеленським буде на зустрічі з Трампом

Марія Ємець, Альона Мазуренко Понеділок, 18 серпня 2025, 19:12
Зеленський і Трамп, ілюстративне фото: ОП

На зустрічі лідерів США та України в Овальному кабінеті будуть п’ятеро представників американської сторони, крім самого Трампа, а із Зеленським будуть двоє топпосадовців. 

Джерело: BBC, "Європейська правда"

Деталі: Британський мовник зазначає, що має підтвердження від Білого дому щодо складу американської делегації на переговорах з президентом України. Разом із Трампом в Овальному кабінеті будуть віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, керівниця апарату Білого дому С’юзі Вайлз, спецпредставник Трампа Стів Віткофф та спецпредставник з питань України Кіт Келлог. 

З українського боку, разом із Зеленським на переговори прийдуть керівник Офісу президента Андрій Єрмак та голова Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров. 

Перед цим ЗМІ дізналися, що Зеленський і європейські лідери вже радяться у посольстві України перед зустріччю з Трампом.

Раніше Зеленський провів у Вашингтоні зустріч зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом. 

