BBC узнали, кто вместе с Зеленским будет на встрече с Трампом

На встрече лидеров США и Украины в Овальном кабинете будут пять представителей американской стороны, кроме самого Трампа, а с Зеленским будут два топ-чиновника.

Источник: BBC, "Европейская правда"

Детали: Британский вещатель отмечает, что имеет подтверждение от Белого дома о составе американской делегации на переговорах с президентом Украины вечером 18 августа. Вместе с Трампом в Овальном кабинете будут вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, руководительница аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, спецпредставитель Трампа Стив Виткофф и спецпредставитель по вопросам Украины Кит Келлог.

С украинской стороны, вместе с Зеленским на переговоры придут глава Офиса президента Андрей Ермак и председатель Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.

Перед этим СМИ узнали, что Зеленский и европейские лидеры уже совещаются в посольстве Украины перед встречей с Трампом.

Ранее Зеленский провел в Вашингтоне встречу со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом.