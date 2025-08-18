До Білого дому починають прибувати європейські лідери

Лідери європейських держав прибувають до резиденції президента США, щоб взяти участь у масштабних переговорах щодо російсько-української війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на стріми ЗМІ

Деталі: Близько 19:15 за Києвом до Білого дому першим прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

фото: ВВС

Наступними приїхали прем’єр Британії Кір Стармер та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

фото: ВВС

ВВС повідомляли, що Зеленський прибуде останнім, коли усі європейці будуть вже на місці.

Нагадаємо:

Перед цим, за даними ЗМІ, Зеленський і європейські лідери провели нараду у посольстві України перед зустріччю з Трампом.

Раніше Зеленський провів у Вашингтоні зустріч зі спецпредставникомТрампа Кітом Келлогом. На зустрічі лідерів США та України в Овальному кабінеті будуть п’ятеро представників американської сторони, крім самого Трампа, а із Зеленським будуть двоє топпосадовців.

Дивіться відеопояснення "ЄвроПравди" про те, чого очікувати від переговорів у Вашингтоні.