До Білого дому починають прибувати європейські лідери

Марія Ємець, Анастасія ПроцПонеділок, 18 серпня 2025, 19:33
фото: Getty Images

Лідери європейських держав прибувають до резиденції президента США, щоб взяти участь у масштабних переговорах щодо російсько-української війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на стріми ЗМІ

Деталі: Близько 19:15 за Києвом до Білого дому першим прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте. 

фото: ВВС

Наступними приїхали прем’єр Британії Кір Стармер та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 

 
фото: ВВС

ВВС повідомляли, що Зеленський прибуде останнім, коли усі європейці будуть вже на місці. 

Нагадаємо:

Дивіться відеопояснення "ЄвроПравди" про те, чого очікувати від переговорів у Вашингтоні.

російсько-українська війнаСША
