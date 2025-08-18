В Белый дом начинают прибывать европейские лидеры
Понедельник, 18 августа 2025, 19:33
Лидеры европейских государств прибывают в резиденцию президента США, чтобы принять участие в масштабных переговорах по российско-украинской войне.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на стримы СМИ
Детали: Около 19:15 по Киеву в Белый дом первым прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Следом приехали премьер Великобритании Кир Стармер и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а за ними – премьер Италии Джорджа Мелони.
ВВС сообщали, что Зеленский прибудет последним, когда все европейцы уже будут на месте.
Напомним:
- Перед этим, по данным СМИ, Зеленский и европейские лидеры провели совещание в посольстве Украины перед встречей с Трампом.
- Ранее Зеленский провел в Вашингтоне встречу со спецпредставителемТрампа Китом Келлогом. На встрече лидеров США и Украины в Овальном кабинете будут пять представителей американской стороны, кроме самого Трампа, а с Зеленским будут два топ-чиновника.
