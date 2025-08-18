Все разделы
В Белый дом начинают прибывать европейские лидеры

Мария Емец, Анастасия ПроцПонедельник, 18 августа 2025, 19:33
В Белый дом начинают прибывать европейские лидеры
фото: Getty Images

Лидеры европейских государств прибывают в резиденцию президента США, чтобы принять участие в масштабных переговорах по российско-украинской войне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на стримы СМИ

Детали: Около 19:15 по Киеву в Белый дом первым прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

фото: ВВС

Следом приехали премьер Великобритании Кир Стармер и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а за ними – премьер Италии Джорджа Мелони.

 
фото: ВВС

ВВС сообщали, что Зеленский прибудет последним, когда все европейцы уже будут на месте.

Напомним:

Смотрите видеообъяснение "ЕвроПравды" о том, чего ожидать от переговоров в Вашингтоне.

российско-украинская войнаСША
