В Белый дом начинают прибывать европейские лидеры

Лидеры европейских государств прибывают в резиденцию президента США, чтобы принять участие в масштабных переговорах по российско-украинской войне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на стримы СМИ

Детали: Около 19:15 по Киеву в Белый дом первым прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

фото: ВВС

Следом приехали премьер Великобритании Кир Стармер и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а за ними – премьер Италии Джорджа Мелони.

фото: ВВС

ВВС сообщали, что Зеленский прибудет последним, когда все европейцы уже будут на месте.

Напомним:

Перед этим, по данным СМИ, Зеленский и европейские лидеры провели совещание в посольстве Украины перед встречей с Трампом.

Ранее Зеленский провел в Вашингтоне встречу со спецпредставителемТрампа Китом Келлогом. На встрече лидеров США и Украины в Овальном кабинете будут пять представителей американской стороны, кроме самого Трампа, а с Зеленским будут два топ-чиновника.

Смотрите видеообъяснение "ЕвроПравды" о том, чего ожидать от переговоров в Вашингтоне.