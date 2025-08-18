Усі розділи
Зеленський пояснив, про що домовлявся з європейськими лідерами перед зустріччю з Трампом

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцПонеділок, 18 серпня 2025, 19:52
Зеленський пояснив, про що домовлявся з європейськими лідерами перед зустріччю з Трампом
фото: Х/Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що перед зустріччю з Дональдом Трампом у Білому домі він провів консультації з європейськими лідерами, під час яких обговорювали спільні кроки щодо досягнення миру та гарантій безпеки для України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Зеленського у Х

Деталі: За словами президента, основна мета зараз – "надійний і тривалий мир" для України та всієї Європи. 

"Важливо, щоб динаміка всіх наших зустрічей дала саме такий результат. Розуміємо, що від Путіна не варто чекати, що він сам відмовиться від агресії та від нових загарбницьких спроб. Тому тиск повинен працювати, і це має бути саме спільний тиск – США та Європи, всіх у світі, хто поважає право жити та міжнародний порядок", – зауважив український лідер. 

Він додав, що на зустрічі були присутні лідери Фінляндії, Великої Британії, Італії, президентка Європейської комісії та генсек НАТО. Лідери скоординували позиції перед зустріччю з президентом Трампом, яка відбудеться пізніше у понеділок. 

"Україна готова до реального перемирʼя й встановлення нової архітектури безпеки. Нам потрібен мир", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо:

Дивіться відеопояснення "ЄвроПравди" про те, чого очікувати від переговорів у Вашингтоні.

