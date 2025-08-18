Все разделы
Зеленский объяснил, о чем договаривался с европейскими лидерами перед встречей с Трампом

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПонедельник, 18 августа 2025, 19:52
фото: Х/Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что перед встречей с Дональдом Трампом в Белом доме он провел консультации с европейскими лидерами, во время которых обсуждали совместные шаги по достижению мира и гарантий безопасности для Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Зеленского в Х

Детали: По словам президента, основная цель сейчас – "надежный и длительный мир" для Украины и всей Европы.

"Важно, чтобы динамика всех наших встреч дала именно такой результат. Понимаем, что от Путина не стоит ждать, что он сам откажется от агрессии и от новых захватнических попыток. Поэтому давление должно работать, и это должно быть именно совместное давление – США и Европы, всех в мире, кто уважает право жить и международный порядок", – отметил украинский лидер.

Он добавил, что на встрече присутствовали лидеры Финляндии, Великобритании, Италии, президент Европейской комиссии и генсек НАТО. Лидеры скоординировали позиции перед встречей с президентом Трампом, которая состоится позже в понедельник.

"Украина готова к реальному перемирию и установлению новой архитектуры безопасности. Нам нужен мир", – подытожил Зеленский.

Напомним:

Смотрите видеообъяснение "ЕвроПравды" о том, чего ожидать от переговоров в Вашингтоне.

