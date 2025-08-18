Усі розділи
Зеленський прибув до Білого дому на переговори з Трампом

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцПонеділок, 18 серпня 2025, 20:19
фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де має обговорити з Дональдом Трампом і європейськими лідерами шляхи мирного врегулювання російсько-української війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на трансляцію західних ЗМІ

Деталі: Візит Зеленського відбувається через шість місяців після попереднього у лютому, який переріс у сварку та завершився тим, що українська делегація достроково залишила Білий дім. 

Тоді в американській адміністрації Зеленського критикували, зокрема за те, що він не одягнув костюм. Цього разу президент України також прибув не у традиційному костюмі та без краватки – на ньому була чорна сорочка та чорний жакет.

Спершу у Білому домі відбудеться двостороння зустріч між українською та американською делегаціями. Згодом відбудуться ширші переговори за участю лідерів Британії, Франції, Італії, Німеччини, Фінляндії, президентки Єврокомісії та генсека НАТО. 

Європейські лідери сподіваються, що їхня присутність у Білому домі стане потужним жестом солідарності з Україною. Очікується, що вони обговорюватимуть, які гарантії безпеки зможуть надати Україні у разі завершення бойових дій.

Переговори у Білому домі в понеділок проходять слідом за самітом лідерів США та Росії на Алясці 15 серпня, після якого американська сторона вважає, що з’явився реальний шанс укласти мирну угоду з РФ та завершити війну в Україні.

Нагадаємо:

Дивіться відеопояснення "ЄвроПравди" про те, чого очікувати від переговорів у Вашингтоні.

ЗеленськийТрамп
