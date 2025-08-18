Зеленський прибув до Білого дому на переговори з Трампом

Президент Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де має обговорити з Дональдом Трампом і європейськими лідерами шляхи мирного врегулювання російсько-української війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на трансляцію західних ЗМІ

Деталі: Візит Зеленського відбувається через шість місяців після попереднього у лютому, який переріс у сварку та завершився тим, що українська делегація достроково залишила Білий дім.

Тоді в американській адміністрації Зеленського критикували, зокрема за те, що він не одягнув костюм. Цього разу президент України також прибув не у традиційному костюмі та без краватки – на ньому була чорна сорочка та чорний жакет.

Спершу у Білому домі відбудеться двостороння зустріч між українською та американською делегаціями. Згодом відбудуться ширші переговори за участю лідерів Британії, Франції, Італії, Німеччини, Фінляндії, президентки Єврокомісії та генсека НАТО.

Європейські лідери сподіваються, що їхня присутність у Білому домі стане потужним жестом солідарності з Україною. Очікується, що вони обговорюватимуть, які гарантії безпеки зможуть надати Україні у разі завершення бойових дій.

Переговори у Білому домі в понеділок проходять слідом за самітом лідерів США та Росії на Алясці 15 серпня, після якого американська сторона вважає, що з’явився реальний шанс укласти мирну угоду з РФ та завершити війну в Україні.

Нагадаємо:

Як повідомлялось, перед прибуттям до Білого дому Зеленський і європейські лідери провели нараду у посольстві України. За підсумками цих перемовин Зеленський заявив, що від Путіна не варто чекати, що він сам відмовиться від агресії, тому США та Європа повинні чинити на нього спільний тиск.

Раніше у понеділок Зеленський провів у Вашингтоні зустріч зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом.

Після зустрічі з Келлогом Зеленський сказав, що у Трампа є сила, щоб примусити Росію до миру.

