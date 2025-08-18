Все разделы
Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПонедельник, 18 августа 2025, 20:19
Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом
фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где должен обсудить с Дональдом Трампом и европейскими лидерами пути мирного урегулирования российско-украинской войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на трансляцию западных СМИ

Детали: Визит Зеленского происходит через шесть месяцев после предыдущего в феврале, который перерос в ссору и завершился тем, что украинская делегация досрочно покинула Белый дом.

Тогда в американской администрации Зеленского критиковали, в частности за то, что он не надел костюм. На этот раз президент Украины также прибыл не в традиционном костюме и без галстука – на нем была черная рубашка и черный пиджак.

Сначала в Белом доме состоится двусторонняя встреча между украинской и американской делегациями. Затем состоятся более широкие переговоры с участием лидеров Великобритании, Франции, Италии, Германии, Финляндии, президента Еврокомиссии и генсека НАТО.

Европейские лидеры надеются, что их присутствие в Белом доме станет мощным жестом солидарности с Украиной. Ожидается, что они будут обсуждать, какие гарантии безопасности смогут предоставить Украине в случае завершения боевых действий.

Переговоры в Белом доме в понедельник проходят вслед за саммитом лидеров США и России на Аляске 15 августа, после которого американская сторона считает, что появился реальный шанс заключить мирное соглашение с РФ и завершить войну в Украине.

Напомним:

Смотрите видеообъяснение "ЕвроПравды" о том, чего ожидать от переговоров в Вашингтоне.

