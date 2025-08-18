Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Ми забезпечимо, щоб це працювало": Трамп про можливі гарантії безпеки для України

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцПонеділок, 18 серпня 2025, 20:49
Ми забезпечимо, щоб це працювало: Трамп про можливі гарантії безпеки для України
фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп, коментуючи гарантії безпеки для України, уникнув прямої відповіді на запитання про можливе відправлення миротворців та заявив, що США співпрацюватимуть і з Україною, і з Росією задля довгострокового миру.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Трампа під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі

Деталі: У відповідь на запитання, чи готовий президент США відправити американських миротворців до України в рамках мирної угоди, Трамп не підтвердив і не заперечив цього. Він відповів, що американці будуть співпрацювати з Україною та Росією, щоб забезпечити довгостроковий мир.

Реклама:

"Ми будемо працювати з Україною. Ми будемо працювати з усіма, і ми будемо дбати про те, щоб, якщо буде мир, він був тривалим. Це дуже довгострокова справа. Ми не говоримо про дворічний мир, після якого ми знову опинимося в цьому хаосі. Ми будемо дбати про те, щоб все було добре. Ми будемо працювати з Росією. Ми будемо працювати з Україною. Ми забезпечимо, щоб це спрацювало", – сказав Трамп. 

У відповідь на уточнювальне запитання щодо того, якими можуть бути гарантії безпеки Україні з боку США, Трамп сказав, що "ми повідомимо вам про це, можливо, пізніше сьогодні". Як відомо, після зустрічі з Зеленським розпочнуться ширші переговори з європейськими лідерами щодо потенційних гарантій безпеки.

"Ми також зустрічаємося з сімома великими лідерами, великих країн, і будемо говорити про це. Усі вони будуть залучені, але буде багато допомоги. Що стосується безпеки, то допомога буде значною. Все буде добре", – сказав Трамп.

РЕКЛАМА:

Він додав, що європейські країни є "першою лінією оборони", але США також "будуть допомагати". "Ми будемо залучені", – зазначив Трамп.

Нагадаємо:

Дивіться відеопояснення "ЄвроПравди" про те, чого очікувати від переговорів у Вашингтоні.

Трампросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
"Ми забезпечимо, щоб це працювало": Трамп про можливі гарантії безпеки для України
Зеленський прибув до Білого дому на переговори з Трампом
Зеленський пояснив, про що домовлявся з європейськими лідерами перед зустріччю з Трампом
BBC дізналися, хто разом із Зеленським буде на зустрічі з Трампом
фотоЗМІ: Зеленський зустрівся з європейськими лідерами перед переговорами з Трампом
Нафтопровід "Дружба" зупинив роботу після удару Сили оборони по станції "Нікольське" в РФ
Усі новини...
Трамп планує зателефонувати Путіну після переговорів із Зеленським
Зеленський назвав умови для проведення виборів в Україні
Трамп заявив, що вже не бачить потреби у перемир’ї для початку переговорів з РФ
Пропагандисти показали, як росіяни на "трофейному" БТРі їдуть на штурм з прапором США
Останні новини
22:00
Економічні новини 18 серпня: зупинка поставки нафти до Угорщини, росіяни знищили нафтобазу SOCAR
21:57
фотоЗМІ: В Овальному кабінеті стояла мапа України з позначеними окупованими територіями
21:41
Зеленський подякував Трампу за нову систему постачання зброї Україні
21:27
Для виробників вибухівки, дронів і ракет запустять нові грантові програми Brave1 – Федоров
21:17
На зустрічі в Білому домі знову не оминули тему костюму Зеленського: цього разу – компліментом
21:08
Трамп заявив, що вже не бачить потреби у перемир’ї для початку переговорів з РФ
21:05
За пів року ЄС збільшив імпорт російського зрідженого газу
21:00
Як Росія вбиває українських дітей: американські журналісти розповіли 8 трагічних історій
20:54
Зеленський назвав умови для проведення виборів в Україні
20:53
Мита США зближують давніх азійських ворогів – Індію та Китай
Усі новини...
Реклама:
Реклама: