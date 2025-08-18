"Ми забезпечимо, щоб це працювало": Трамп про можливі гарантії безпеки для України
Президент США Дональд Трамп, коментуючи гарантії безпеки для України, уникнув прямої відповіді на запитання про можливе відправлення миротворців та заявив, що США співпрацюватимуть і з Україною, і з Росією задля довгострокового миру.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Трампа під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі
Деталі: У відповідь на запитання, чи готовий президент США відправити американських миротворців до України в рамках мирної угоди, Трамп не підтвердив і не заперечив цього. Він відповів, що американці будуть співпрацювати з Україною та Росією, щоб забезпечити довгостроковий мир.
"Ми будемо працювати з Україною. Ми будемо працювати з усіма, і ми будемо дбати про те, щоб, якщо буде мир, він був тривалим. Це дуже довгострокова справа. Ми не говоримо про дворічний мир, після якого ми знову опинимося в цьому хаосі. Ми будемо дбати про те, щоб все було добре. Ми будемо працювати з Росією. Ми будемо працювати з Україною. Ми забезпечимо, щоб це спрацювало", – сказав Трамп.
У відповідь на уточнювальне запитання щодо того, якими можуть бути гарантії безпеки Україні з боку США, Трамп сказав, що "ми повідомимо вам про це, можливо, пізніше сьогодні". Як відомо, після зустрічі з Зеленським розпочнуться ширші переговори з європейськими лідерами щодо потенційних гарантій безпеки.
"Ми також зустрічаємося з сімома великими лідерами, великих країн, і будемо говорити про це. Усі вони будуть залучені, але буде багато допомоги. Що стосується безпеки, то допомога буде значною. Все буде добре", – сказав Трамп.
Він додав, що європейські країни є "першою лінією оборони", але США також "будуть допомагати". "Ми будемо залучені", – зазначив Трамп.
Нагадаємо:
- Як повідомлялось, перед прибуттям до Білого дому Зеленський і європейські лідери провели нараду у посольстві України. За підсумками цих перемовин Зеленський заявив, що від Путіна не варто чекати, що він сам відмовиться від агресії, тому США та Європа повинні чинити на нього спільний тиск.
- Раніше у понеділок Зеленський провів у Вашингтоні зустріч зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом.
- Після зустрічі з Келлогом Зеленський сказав, що у Трампа є сила, щоб примусити Росію до миру.
Дивіться відеопояснення "ЄвроПравди" про те, чого очікувати від переговорів у Вашингтоні.