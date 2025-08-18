Все разделы
"Мы обеспечим, чтобы это работало": Трамп о возможных гарантиях безопасности для Украины

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПонедельник, 18 августа 2025, 20:49
"Мы обеспечим, чтобы это работало": Трамп о возможных гарантиях безопасности для Украины
фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп, комментируя гарантии безопасности для Украины, уклонился от прямого ответа на вопрос о возможной отправке миротворцев и заявил, что США будут сотрудничать и с Украиной, и с Россией ради долгосрочного мира.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Трампа во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Детали: В ответ на вопрос, готов ли президент США отправить американских миротворцев в Украину в рамках мирного соглашения, Трамп не подтвердил и не опроверг этого. Он ответил, что американцы будут сотрудничать с Украиной и Россией, чтобы обеспечить долгосрочный мир.

"Мы будем работать с Украиной. Мы будем работать со всеми, и мы будем заботиться о том, чтобы, если будет мир, он был длительным. Это очень долгосрочное дело. Мы не говорим о двухлетнем мире, после которого мы снова окажемся в этом хаосе. Мы будем заботиться о том, чтобы все было хорошо. Мы будем работать с Россией. Мы будем работать с Украиной. Мы обеспечим, чтобы это сработало", – сказал Трамп.

В ответ на уточняющий вопрос о том, какими могут быть гарантии безопасности Украины со стороны США, Трамп сказал, что "мы сообщим вам об этом, возможно, позже сегодня". Как известно, после встречи с Зеленским начнутся более широкие переговоры с европейскими лидерами о потенциальных гарантиях безопасности.

"Мы также встречаемся с семью крупными лидерами крупных стран и будем говорить об этом. Все они будут вовлечены, но будет много помощи. Что касается безопасности, то помощь будет значительной. Все будет хорошо", – сказал Трамп.

Он добавил, что европейские страны являются "первой линией обороны", но США также "будут помогать". "Мы будем вовлечены", – отметил Трамп.

Напомним:

Смотрите видеообъяснение "ЕвроПравды" о том, чего ожидать от переговоров в Вашингтоне.

Трампроссийско-украинская война
