Трамп планує зателефонувати Путіну після переговорів із Зеленським
Президент США Дональд Трамп планує зателефонувати очільнику Кремля Володимиру Путіну після зустрічі у Білому Домі із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими партнерами.
Джерело: пресконференція Трампа і Зеленського 18 серпня
Пряма мова: "Я щойно поговорив з президентом Путіним опосередковано, і у нас буде телефонна розмова одразу після сьогоднішніх зустрічей...
Якщо тристоронньої зустрічі не буде, бойові дії триватимуть. А якщо буде, у нас будуть хороші шанси... Він чекає на мій дзвінок, коли ми закінчимо ці зустрічі".
Деталі: При цьому Трамп на питання, що він може сказати українцям, які страждають від російських обстрілів, заявив, що знає багатьох українців і вони прекрасні люди: "Вони розумні, енергійні...Вони люблять свою країну і ми хочемо, щоб війна закінчилася і це все, що я можу зробити. Я люблю українців, але я люблю всіх людей, я також люблю росіян. Я люблю їх усіх. Я хочу, щоб війна закінчилася".
Нагадаємо:
- Трамп також прокоментував можливі гарантії безпеки від США для України, зокрема – потенційне направлення американських військових.
- Як повідомлялось, перед прибуттям до Білого дому Зеленський і європейські лідери провели нараду у посольстві України. За підсумками цих перемовин Зеленський заявив, що від Путіна не варто чекати, що він сам відмовиться від агресії, тому США та Європа повинні чинити на нього спільний тиск.