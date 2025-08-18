Трамп планує зателефонувати Путіну після переговорів із Зеленським

Президент США Дональд Трамп планує зателефонувати очільнику Кремля Володимиру Путіну після зустрічі у Білому Домі із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими партнерами.

Джерело: пресконференція Трампа і Зеленського 18 серпня

Пряма мова: "Я щойно поговорив з президентом Путіним опосередковано, і у нас буде телефонна розмова одразу після сьогоднішніх зустрічей...

Реклама:

Якщо тристоронньої зустрічі не буде, бойові дії триватимуть. А якщо буде, у нас будуть хороші шанси... Він чекає на мій дзвінок, коли ми закінчимо ці зустрічі".

Деталі: При цьому Трамп на питання, що він може сказати українцям, які страждають від російських обстрілів, заявив, що знає багатьох українців і вони прекрасні люди: "Вони розумні, енергійні...Вони люблять свою країну і ми хочемо, щоб війна закінчилася і це все, що я можу зробити. Я люблю українців, але я люблю всіх людей, я також люблю росіян. Я люблю їх усіх. Я хочу, щоб війна закінчилася".

Нагадаємо:

РЕКЛАМА: