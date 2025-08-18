Усі розділи
Трамп планує зателефонувати Путіну після переговорів із Зеленським

Альона Мазуренко Понеділок, 18 серпня 2025, 20:49
Трамп планує зателефонувати Путіну після переговорів із Зеленським
фото: getty images

Президент США Дональд Трамп планує зателефонувати очільнику Кремля Володимиру Путіну після зустрічі у Білому Домі із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими партнерами. 

Джерело: пресконференція Трампа і Зеленського 18 серпня

Пряма мова: "Я щойно поговорив з президентом Путіним опосередковано, і у нас буде телефонна розмова одразу після сьогоднішніх зустрічей...

Якщо тристоронньої зустрічі не буде, бойові дії триватимуть. А якщо буде, у нас будуть хороші шанси... Він чекає на мій дзвінок, коли ми закінчимо ці зустрічі".

Деталі: При цьому Трамп на питання, що він може сказати українцям, які страждають від російських обстрілів, заявив, що знає багатьох українців і вони прекрасні люди: "Вони розумні, енергійні...Вони люблять свою країну і ми хочемо, щоб війна закінчилася і це все, що я можу зробити. Я люблю українців, але я люблю всіх людей, я також люблю росіян. Я люблю їх усіх. Я хочу, щоб війна закінчилася". 

Нагадаємо

  • Трамп також прокоментував можливі гарантії безпеки від США для України, зокрема – потенційне направлення американських військових.
  • Як повідомлялось, перед прибуттям до Білого дому Зеленський і європейські лідери провели нараду у посольстві України. За підсумками цих перемовин Зеленський заявив, що від Путіна не варто чекати, що він сам відмовиться від агресії, тому США та Європа повинні чинити на нього спільний тиск. 

ТрампПутінЗеленський
