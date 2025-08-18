Трамп планирует позвонить Путину после переговоров с Зеленским

Президент США Дональд Трамп планирует позвонить главе Кремля Владимиру Путину после встречи в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими партнерами.

Источник: пресс-конференция Трампа и Зеленского 18 августа

Прямая речь: "Я только что поговорил с президентом Путиным опосредованно, и у нас будет телефонный разговор сразу после сегодняшних встреч...

Если трехсторонней встречи не будет, боевые действия продолжатся. А если будет, у нас будут хорошие шансы... Он ждет моего звонка, когда мы закончим эти встречи".

Детали: При этом Трамп на вопрос, что он может сказать украинцам, которые страдают от российских обстрелов, заявил, что знает многих украинцев и они прекрасные люди: "Они умные, энергичные... Они любят свою страну и мы хотим, чтобы война закончилась, и это все, что я могу сделать. Я люблю украинцев, но я люблю всех людей, я также люблю россиян. Я люблю их всех. Я хочу, чтобы война закончилась".

