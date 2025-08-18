Трамп планирует позвонить Путину после переговоров с Зеленским
Президент США Дональд Трамп планирует позвонить главе Кремля Владимиру Путину после встречи в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими партнерами.
Источник: пресс-конференция Трампа и Зеленского 18 августа
Прямая речь: "Я только что поговорил с президентом Путиным опосредованно, и у нас будет телефонный разговор сразу после сегодняшних встреч...
Если трехсторонней встречи не будет, боевые действия продолжатся. А если будет, у нас будут хорошие шансы... Он ждет моего звонка, когда мы закончим эти встречи".
Детали: При этом Трамп на вопрос, что он может сказать украинцам, которые страдают от российских обстрелов, заявил, что знает многих украинцев и они прекрасные люди: "Они умные, энергичные... Они любят свою страну и мы хотим, чтобы война закончилась, и это все, что я могу сделать. Я люблю украинцев, но я люблю всех людей, я также люблю россиян. Я люблю их всех. Я хочу, чтобы война закончилась".
Напомним:
- Трамп также прокомментировал возможные гарантии безопасности от США для Украины, в частности – потенциальное направление американских военных. Он не опроверг и не подтвердил возможность направления американского контингента в Украину.
- Как сообщалось, перед прибытием в Белый дом Зеленский и европейские лидеры провели совещание в посольстве Украины. По итогам этих переговоров Зеленский заявил, что от Путина не стоит ждать, что он сам откажется от агрессии, поэтому США и Европа должны оказать на него совместное давление.