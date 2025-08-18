Усі розділи
Зеленський подякував Трампу за нову систему постачання зброї Україні

Марія Ємець, Альона Мазуренко Понеділок, 18 серпня 2025, 21:41
фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом висловив йому подяку за зброю, яку Україна тепер отримує через спеціальний механізм НАТО.

Джерело: CNN, "Європейська правда"

Деталі: Зеленський під час публічної частини зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті подякував йому за можливість для України далі отримувати необхідну американську зброю через механізм PURL у межах НАТО, за кошти європейських союзників.

"Ми вдячні за цю програму і цю можливість. І вдячні також Європі – адже вони сплачують за це", – сказав президент України. 

Зеленський наголосив, що є американські системи, які критично важливі для України. 

"Ні в кого у Європі немає стільки систем ППО таких, як Patriot. А вони нам дуже потрібні", – додав він.

Трамп під час спілкування зі ЗМІ повторив, що вже не вважає зупинку бойових дій необхідним етапом для подальших мирних перемовин з РФ.

Також американський президент прокоментував потенційні гарантії безпеки від США для України.

Читайте також Трамп під тиском. Як американці стають ключовим союзником України у впливі на Білий дім, або дивіться відеопояснення "ЄвроПравди".

