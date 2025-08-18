Все разделы
Зеленский поблагодарил Трампа за новую систему поставок оружия Украине

Мария Емец, Алена МазуренкоПонедельник, 18 августа 2025, 21:41
Зеленский поблагодарил Трампа за новую систему поставок оружия Украине
фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом выразил ему благодарность за оружие, которое Украина теперь получает через специальный механизм НАТО.

Источник: CNN, "Европейская правда"

Детали: Зеленский во время публичной части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете поблагодарил его за возможность для Украины дальше получать необходимое американское оружие через механизм PURL в рамках НАТО, за средства европейских союзников.

"Мы благодарны за эту программу и эту возможность. И благодарны также Европе – ведь они платят за это", – сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что есть американские системы, которые критически важны для Украины.

"Ни у кого в Европе нет столько таких систем ПВО, как Patriot. А они нам очень нужны", – добавил он.

Трамп во время общения со СМИ повторил, что уже не считает остановку боевых действий необходимым этапом для дальнейших мирных переговоров с РФ.

Также американский президент прокомментировал потенциальные гарантии безопасности от США для Украины.

Читайте также Трамп под давлением. Как американцы становятся ключевым союзником Украины в влиянии на Белый дом, или смотрите видеообъяснение "ЕвроПравды".

