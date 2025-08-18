Усі розділи
Анастасія ПроцПонеділок, 18 серпня 2025, 22:23
ЗМІ: В Овальному кабінеті стояла мапа України з позначеними окупованими територіями
фото: Getty Images

В Овальному кабінеті Білого дому, де 18 серпня розпочалися переговори президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, виставили велику мапу України зі заштрихованими окупованими територіями.

Джерело: кореспондент BBC Ентоні Цурчер, журналіст DW Михайло Комадовський

Деталі: За словами кореспондента ВВС, карту розмістили за "Резолютним столом", навпроти якого сиділи президенти. 

На ній східна частина України, близько 20% території, які контролюють російські війська, була заштрихована рожевим кольором.

Цурчер припустив, що у такий спосіб Трамп може намагатися тиснути на Зеленського, аби підштовхнути його до ідеї поступок територіями в обмін на мир.

Комадовський опублікував фото самої карти, виставленої в кабінеті під час пресконференції перед початком зустрічі.

Оновлено: Після завершення перемовин Володимир Зеленський заявив, що всі чутливі питання, зокрема й можливий обмін територіями, обговорюватимуться на рівні лідерів за посередництва Дональда Трампа під час тристоронніх зустрічей.

Також він подякував за надану під час розмови карту:

"Я багато деталей з поля бою обговорив із президентом Трампом. До речі, дякую за карту. Гарна карта, чудова. Я б навіть забрав її із собою".

Нагадаємо:

Читайте також Трамп під тиском. Як американці стають ключовим союзником України у впливі на Білий дім, або дивіться відеопояснення "ЄвроПравди".

