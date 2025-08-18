ЗМІ: В Овальному кабінеті стояла мапа України з позначеними окупованими територіями

В Овальному кабінеті Білого дому, де 18 серпня розпочалися переговори президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, виставили велику мапу України зі заштрихованими окупованими територіями.

Джерело: кореспондент BBC Ентоні Цурчер, журналіст DW Михайло Комадовський

Деталі: За словами кореспондента ВВС, карту розмістили за "Резолютним столом", навпроти якого сиділи президенти.

Реклама:

На ній східна частина України, близько 20% території, які контролюють російські війська, була заштрихована рожевим кольором.

Цурчер припустив, що у такий спосіб Трамп може намагатися тиснути на Зеленського, аби підштовхнути його до ідеї поступок територіями в обмін на мир.

Комадовський опублікував фото самої карти, виставленої в кабінеті під час пресконференції перед початком зустрічі.

РЕКЛАМА:

There’s a map of Ukraine in the Oval Office marking the territories occupied by Russia. pic.twitter.com/KKmp9PCFHa — Misha Komadovsky (@komadovsky) August 18, 2025

Оновлено: Після завершення перемовин Володимир Зеленський заявив, що всі чутливі питання, зокрема й можливий обмін територіями, обговорюватимуться на рівні лідерів за посередництва Дональда Трампа під час тристоронніх зустрічей.

Before heading over to the Multilateral Meeting with European Leaders in the East Room of the @WhiteHouse… pic.twitter.com/720okDltQh — Dan Scavino (@Scavino47) August 18, 2025

Також він подякував за надану під час розмови карту:

"Я багато деталей з поля бою обговорив із президентом Трампом. До речі, дякую за карту. Гарна карта, чудова. Я б навіть забрав її із собою".

Нагадаємо:

Трамп під час спілкування зі ЗМІ повторив, що вже не вважає зупинку бойових дій необхідним етапом для подальших мирних перемовин з РФ.

Також американський президент прокоментував потенційні гарантії безпеки від США для України.

Читайте також Трамп під тиском. Як американці стають ключовим союзником України у впливі на Білий дім, або дивіться відеопояснення "ЄвроПравди".