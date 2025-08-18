Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: В Овальном кабинете висела карта Украины с обозначенными оккупированными территориями

Анастасия ПроцПонедельник, 18 августа 2025, 22:23
СМИ: В Овальном кабинете висела карта Украины с обозначенными оккупированными территориями
фото: Getty Images

В Овальном кабинете Белого дома, где 18 августа начались переговоры президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, выставили большую карту Украины с заштрихованными оккупированными территориями.

Источник: корреспондент BBC Энтони Цурчер, журналист DW Михаил Комадовский

Детали: По словам корреспондента ВВС, карту разместили за "Резолютным столом", напротив которого сидели президенты.

Реклама:

На ней восточная часть Украины, около 20% территории, контролируемой российскими войсками, была заштрихована розовым цветом.

Цурчер предположил, что таким образом Трамп может пытаться давить на Зеленского, чтобы подтолкнуть его к идее уступок территориями в обмен на мир.

Комадовский опубликовал фото самой карты, выставленной в кабинете во время пресс-конференции перед началом встречи.

РЕКЛАМА:

Обновлено: По завершении переговоров Владимир Зеленский заявил, что все чувствительные вопросы, в том числе возможный обмен территориями, будут обсуждаться на уровне лидеров при посредничестве Дональда Трампа в ходе трехсторонних встреч.

Также он поблагодарил за предоставленную во время разговора карту:

"Я обсудил с президентом Трампом многие детали с поля боя. Кстати, спасибо за карту. Хорошая карта, замечательная. Я бы даже забрал ее с собой".

Напомним:

Читайте также Трамп под давлением. Как американцы становятся ключевым союзником Украины в влиянии на Белый дом, или смотрите видеообъяснение "ЕвроПравды".

ТрампЗеленскийроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Через неделю-две мы будем знать, удастся ли нам завершить эту бойню – Трамп
фото, видеоВ США начались переговоры Трампа и Зеленского с европейскими лидерами
"Мы обеспечим, чтобы это работало": Трамп о возможных гарантиях безопасности для Украины
Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом
Зеленский объяснил, о чем договаривался с европейскими лидерами перед встречей с Трампом
BBC узнали, кто вместе с Зеленским будет на встрече с Трампом
Все новости...
Трамп
Трамп настроен в сжатые сроки организовать встречу в формате США-Украина-РФ
Через неделю-две мы будем знать, удастся ли нам завершить эту бойню – Трамп
В США начались переговоры Трампа и Зеленского с европейскими лидерами
Последние новости
23:11
Зеленский назвал разговор с Трампом "очень хорошим", тот – согласился
23:08
Як Чернов знімав "2000 метрів до Андріївки" і одночасно наближався до Оскара: інтерв'ю
22:50
Трамп настроен в сжатые сроки организовать встречу в формате США-Украина-РФ
22:45
Стало известно, какую долю акций Intel хочет приобрести администрация Трампа
22:42
Через неделю-две мы будем знать, удастся ли нам завершить эту бойню – Трамп
22:23
фото, обновленоСМИ: В Овальном кабинете висела карта Украины с обозначенными оккупированными территориями
22:14
футбол"Кривбасс" в матче с 5 голами дожал "Зарю" в 3-м туре УПЛ
22:07
С возможным привкусом радиации. Как оккупанты устроили на Донбассе водный кризис
22:06
фото, видеоВ США начались переговоры Трампа и Зеленского с европейскими лидерами
22:00
Экономические новости 18 августа: остановка поставок нефти в Венгрию, россияне уничтожили нефтебазу SOCAR
Все новости...
Реклама:
Реклама: