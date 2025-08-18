СМИ: В Овальном кабинете висела карта Украины с обозначенными оккупированными территориями

В Овальном кабинете Белого дома, где 18 августа начались переговоры президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, выставили большую карту Украины с заштрихованными оккупированными территориями.

Источник: корреспондент BBC Энтони Цурчер, журналист DW Михаил Комадовский

Детали: По словам корреспондента ВВС, карту разместили за "Резолютным столом", напротив которого сидели президенты.

На ней восточная часть Украины, около 20% территории, контролируемой российскими войсками, была заштрихована розовым цветом.

Цурчер предположил, что таким образом Трамп может пытаться давить на Зеленского, чтобы подтолкнуть его к идее уступок территориями в обмен на мир.

Комадовский опубликовал фото самой карты, выставленной в кабинете во время пресс-конференции перед началом встречи.

There’s a map of Ukraine in the Oval Office marking the territories occupied by Russia. pic.twitter.com/KKmp9PCFHa — Misha Komadovsky (@komadovsky) August 18, 2025

Обновлено: По завершении переговоров Владимир Зеленский заявил, что все чувствительные вопросы, в том числе возможный обмен территориями, будут обсуждаться на уровне лидеров при посредничестве Дональда Трампа в ходе трехсторонних встреч.

Before heading over to the Multilateral Meeting with European Leaders in the East Room of the @WhiteHouse… pic.twitter.com/720okDltQh — Dan Scavino (@Scavino47) August 18, 2025

Также он поблагодарил за предоставленную во время разговора карту:

"Я обсудил с президентом Трампом многие детали с поля боя. Кстати, спасибо за карту. Хорошая карта, замечательная. Я бы даже забрал ее с собой".

Напомним:

Трамп во время общения со СМИ повторил, что уже не считает остановку боевых действий необходимым этапом для дальнейших мирных переговоров с РФ.

Также американский президент прокомментировал потенциальные гарантии безопасности от США для Украины.

