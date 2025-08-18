Усі розділи
Трамп налаштований у стислі терміни організувати зустріч у форматі США-Україна-РФ

Марія Ємець, Альона Мазуренко Понеділок, 18 серпня 2025, 22:50
Трамп налаштований у стислі терміни організувати зустріч у форматі США-Україна-РФ
фото: getty images

Президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує у максимально стислі терміни організувати переговори у форматі США-Україна-РФ після сьогоднішньої зустрічі у Вашингтоні.

Джерело: "Європейська правда", Трамп на публічному відкритті зустрічі за участі президента України та європейських лідерів у Білому домі

Деталі: Трамп сказав, що безпекові гарантії для України будуть одним з ключових пунктів обговорення. 

"Ми проговоримо, хто і що буде робити. Я налаштований оптимістично, що разом ми можемо досягти домовленості, яка дозволить стримати нову агресію проти України… Думаю, європейські держави візьмуть на себе багато роботи, ми їм допоможемо", – сказав президент США.

Він продовжив, що слід обговорити "можливий обмін територіями" між Україною і Росією, беручи до уваги поточну лінію фронту.

"Ми спробуємо влаштувати тристоронню зустріч (у форматі США-Україна-РФ), можливо, вже вихідними", – заявив Трамп. 

"У мене відчуття, що Ви (до Зеленського – ред.) і президент Путін зможете до чогось домовитись. Звісно, це рішення, яке може ухвалювати лише президент Зеленський і народ України, взаємодіючи також узгоджено з президентом Путіним. І я думаю, що з цього може вийти щось дуже добре", – сказав Трамп.

Нагадаємо, під час публічної частини зустрічі із Зеленським Трамп повторив, що вже не вважає зупинку бойових дій необхідним етапом для подальших мирних перемовин з РФ.

Також американський президент прокоментував потенційні гарантії безпеки від США для України.

Зеленський зі свого боку дякував Трампу і європейським союзникам за зброю, яку Україна тепер отримує через спеціальний механізм НАТО.

Читайте також Трамп під тиском. Як американці стають ключовим союзником України у впливі на Білий дім, або дивіться відеопояснення "ЄвроПравди".

ТрампПутінЗеленськийпереговори
