Трамп настроен в сжатые сроки организовать встречу в формате США-Украина-РФ

Мария Емец, Алена МазуренкоПонедельник, 18 августа 2025, 22:50
фото: getty images

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в максимально сжатые сроки организовать переговоры в формате США-Украина-РФ после сегодняшней встречи в Вашингтоне.

Источник: "Европейская правда", Трамп на публичном открытии встречи с участием президента Украины и европейских лидеров в Белом доме

Детали: Трамп сказал, что гарантии безопасности для Украины будут одним из ключевых пунктов обсуждения.

"Мы обсудим, кто и что будет делать. Я настроен оптимистично, что вместе мы можем достичь договоренности, которая позволит сдержать новую агрессию против Украины... Думаю, европейские государства возьмут на себя много работы, мы им поможем", – сказал президент США.

Он продолжил, что следует обсудить "возможный обмен территориями" между Украиной и Россией, принимая во внимание текущую линию фронта.

"Мы попробуем организовать трехстороннюю встречу (в формате США-Украина-РФ), возможно, уже на выходных", – заявил Трамп.

"У меня ощущение, что Вы (Зеленский – ред.) и президент Путин сможете до чего-то договориться. Конечно, это решение, которое может принимать только президент Зеленский и народ Украины, взаимодействуя также согласованно с президентом Путиным. И я думаю, что из этого может выйти что-то очень хорошее", – сказал Трамп.

Напомним, во время публичной части встречи с Зеленским Трамп повторил, что уже не считает остановку боевых действий необходимым этапом для дальнейших мирных переговоров с РФ.

Также американский президент прокомментировал потенциальные гарантии безопасности от США для Украины.

Зеленский со своей стороны поблагодарил Трампа и европейских союзников за оружие, которое Украина теперь получает через специальный механизм НАТО.

Читайте также Трамп под давлением. Как американцы становятся ключевым союзником Украины в влиянии на Белый дом, или смотрите видеообъяснение "ЕвроПравды".

