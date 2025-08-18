Трамп розповів про потенційний обмін полоненими і "значний крок", який зробив Путін

Президент США Дональд Трамп заявив, що потенційний обмін полоненими може відбутися після тристоронньої зустрічі США-Україна-РФ. За його словами, Росія прийме гарантії безпеки для України, але наразі партнери мають обговорити, "хто і що буде робити, по суті".

Джерело: BBC, Трамп на зустрічі за участі президента президента України та європейських лідерів у Білому домі

Пряма мова Трампа щодо обміну: "Я знаю, що там більше тисячі ув'язнених, і я знаю, що вони збираються їх звільнити...Можливо, вони збираються звільнити їх дуже скоро – наприклад, негайно".

Реклама:

Деталі: За словами Трампа, п'ятничний саміт з правителем Кремля Володимиром Путіним на Алясці зміцнив його віру в те, що мир "в межах досяжності".

Він заявив, що Путін зробив "значний крок", погодившись, що Росія прийме гарантії безпеки для України.

Це один з "ключових моментів", які європейські лідери та президент України розглянуть на зустрічі. Трамп додав, що вони обговорюватимуть, "хто і що буде робити, по суті".

РЕКЛАМА:

Він висловив оптимізм, що група може досягти угоди, яка стримає майбутню агресію проти України: "Я думаю, що європейські країни візьмуть на себе більшу частину тягаря. Ми збираємося допомогти їм".

На зустрічі, за словами Трампа, також обговорюватимуться "можливі обміни територіями".

Нагадаємо: