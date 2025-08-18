Трамп рассказал о потенциальном обмене пленными и "значительном шаге", который сделал Путин
Президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальный обмен пленными может состояться после трехсторонней встречи США-Украина-РФ. По его словам, Россия примет гарантии безопасности для Украины, но пока партнеры должны обсудить, "кто и что будет делать, по сути".
Источник: BBC, Трамп на встрече с участием президента Украины и европейских лидеров в Белом доме
Прямая речь Трампа об обмене: "Я знаю, что там более тысячи заключенных, и я знаю, что они собираются их освободить... Возможно, они собираются освободить их очень скоро – например, немедленно".
Детали: По словам Трампа, пятничный саммит с правителем Кремля Владимиром Путиным на Аляске укрепил его веру в то, что мир "в пределах досягаемости".
Он заявил, что Путин сделал "значительный шаг", согласившись, что Россия примет гарантии безопасности для Украины.
Это один из "ключевых моментов", которые европейские лидеры и президент Украины рассмотрят на встрече. Трамп добавил, что они будут обсуждать, "кто и что будет делать, по сути".
Он выразил оптимизм, что группа может достичь соглашения, которое сдержит будущую агрессию против Украины: "Я думаю, что европейские страны возьмут на себя большую часть бремени. Мы собираемся помочь им".
На встрече, по словам Трампа, также будут обсуждаться "возможные обмены территориями".
Напомним:
- Трамп заявил, что надеется организовать первую встречу в формате США-Украина-РФ как можно быстрее. Он планирует позвонить Путину после переговоров с Зеленским и европейскими лидерами.
- Во время публичной части встречи с Зеленским Трамп повторил, что уже не считает остановку боевых действий необходимым этапом для дальнейших мирных переговоров с РФ.
- Также американский президент прокомментировал потенциальные гарантии безопасности от США для Украины.