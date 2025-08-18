Все разделы
Трамп рассказал о потенциальном обмене пленными и "значительном шаге", который сделал Путин

Алена МазуренкоПонедельник, 18 августа 2025, 23:32
Трамп рассказал о потенциальном обмене пленными и значительном шаге, который сделал Путин
фото: getty images

Президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальный обмен пленными может состояться после трехсторонней встречи США-Украина-РФ. По его словам, Россия примет гарантии безопасности для Украины, но пока партнеры должны обсудить, "кто и что будет делать, по сути".

Источник: BBC, Трамп на встрече с участием президента Украины и европейских лидеров в Белом доме

Прямая речь Трампа об обмене: "Я знаю, что там более тысячи заключенных, и я знаю, что они собираются их освободить... Возможно, они собираются освободить их очень скоро – например, немедленно".

Детали: По словам Трампа, пятничный саммит с правителем Кремля Владимиром Путиным на Аляске укрепил его веру в то, что мир "в пределах досягаемости".

Он заявил, что Путин сделал "значительный шаг", согласившись, что Россия примет гарантии безопасности для Украины.

Это один из "ключевых моментов", которые европейские лидеры и президент Украины рассмотрят на встрече. Трамп добавил, что они будут обсуждать, "кто и что будет делать, по сути".

Он выразил оптимизм, что группа может достичь соглашения, которое сдержит будущую агрессию против Украины: "Я думаю, что европейские страны возьмут на себя большую часть бремени. Мы собираемся помочь им".

На встрече, по словам Трампа, также будут обсуждаться "возможные обмены территориями".

Напомним:

