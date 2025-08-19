РФ ударила по Слов’янську під час переговорів у США, є жертви – "Радіо Свобода"
Вівторок, 19 серпня 2025, 00:55
Російські військові завдали удару по Слов’янську на Донеччині пізно ввечері 18 серпня – в час, коли у Вашингтоні тривають багатосторонні переговори щодо завершення війни РФ та України.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: Кореспондент видання повідомив, що щонайменше один чоловік загинув, поранення зазнала співробітниця розташованої поруч із місцем удару автозаправної станції.
Пряма мова: "Загинув один цивільний житель неподалік, ось тут, на бульварі, адже після вибуху уламки летіли навсібіч. Також поранення зазнала працівниця автозаправної станції".