РФ ударила по Слов’янську під час переговорів у США, є жертви – "Радіо Свобода"

Валентина РоманенкоВівторок, 19 серпня 2025, 00:55
РФ ударила по Слов’янську під час переговорів у США, є жертви – Радіо Свобода
Російські військові завдали удару по Слов’янську на Донеччині пізно ввечері 18 серпня – в час, коли у Вашингтоні тривають багатосторонні переговори щодо завершення війни РФ та України.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Кореспондент видання повідомив, що щонайменше один чоловік загинув, поранення зазнала співробітниця розташованої поруч із місцем удару автозаправної станції.

Пряма мова: "Загинув один цивільний житель неподалік, ось тут, на бульварі, адже після вибуху уламки летіли навсібіч. Також поранення зазнала працівниця автозаправної станції".

війнаДонецька область
