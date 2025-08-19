РФ нанесла удар по Славянску во время переговоров в США, есть жертвы – "Радио Свобода"

Российские военные нанесли удар по Славянску в Донецкой области поздно вечером 18 августа – в то время, когда в Вашингтоне продолжаются многосторонние переговоры о завершении войны между РФ и Украиной.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Корреспондент издания сообщил, что по меньшей мере один человек погиб, ранения получила сотрудница расположенной рядом с местом удара автозаправочной станции.

Прямая речь: "Погиб один гражданский житель неподалеку, вот здесь, на бульваре, ведь после взрыва обломки летели во все стороны. Также ранения получила работница автозаправочной станции".