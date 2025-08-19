На Сумщині російський БпЛА влучив у будинок, попередньо є постраждалі – ОВА
Вівторок, 19 серпня 2025, 03:26
У ніч проти 19 серпня голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що ворожий дрон влучив у житловий будинок.
Джерело: Григоров у соцмережах
Деталі: За його словами, в понеділок пізно ввечері ворожий БпЛА влучив у житловий будинок у Піщанському старостаті Сумської громади.
Внаслідок удару оселя загорілася, попередньо є постраждалі.
Пряма мова Григорова: "Триває рятувальна операція, на місці працюють екстрені служби".