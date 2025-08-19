На Сумщині російський БпЛА влучив у будинок, попередньо є постраждалі – ОВА

У ніч проти 19 серпня голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що ворожий дрон влучив у житловий будинок.

Джерело: Григоров у соцмережах

Деталі: За його словами, в понеділок пізно ввечері ворожий БпЛА влучив у житловий будинок у Піщанському старостаті Сумської громади.

Внаслідок удару оселя загорілася, попередньо є постраждалі.

Пряма мова Григорова: "Триває рятувальна операція, на місці працюють екстрені служби".