В Сумской области российский БпЛА попал в дом, предварительно есть пострадавшие – ОВА
Вторник, 19 августа 2025, 03:26
В ночь на 19 августа председатель Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что вражеский дрон попал в жилой дом.
Источник: Григоров в соцсетях
Детали: По его словам, в понедельник поздно вечером вражеский БпЛА попал в жилой дом в Песчанском старостате Сумской общины.
В результате удара дом загорелся, предварительно есть пострадавшие.
Прямая речь Григорова: "Продолжается спасательная операция, на месте работают экстренные службы".