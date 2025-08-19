В Сумской области российский БпЛА попал в дом, предварительно есть пострадавшие – ОВА

В ночь на 19 августа председатель Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что вражеский дрон попал в жилой дом.

Источник: Григоров в соцсетях

Детали: По его словам, в понедельник поздно вечером вражеский БпЛА попал в жилой дом в Песчанском старостате Сумской общины.

В результате удара дом загорелся, предварительно есть пострадавшие.

Прямая речь Григорова: "Продолжается спасательная операция, на месте работают экстренные службы".