У війні проти України Росія втратила ще 890 військових

Ольга Глущенко Вівторок, 19 серпня 2025, 06:56
У війні проти України Росія втратила ще 890 військових
ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу Росія у війні проти України втратила 890 солдатів і 66 артсистем.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу / personnel – близько 1071780 (+890) осіб
  • артилерійських систем – 31698 (+66) од.
  • РСЗВ – 1470 (+1) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51894 (+209) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 59060 (+123) од.
  • спеціальної техніки – 3943 (+1) од.

