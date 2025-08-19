Все разделы
В войне против Украины Россия потеряла еще 890 военных

Ольга ГлущенкоВторник, 19 августа 2025, 06:56
В войне против Украины Россия потеряла еще 890 военных
фото: Генштаб

За прошедшие сутки Россия в войне против Украины потеряла 890 солдат и 66 артсистем.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава / personnel – около 1071780 (+890) человек
  • артиллерийских систем – 31698 (+66) ед.
  • РСЗО – 1470 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 51894 (+209) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 59060 (+123) ед.
  • специальной техники – 3943 (+1) ед.

