В войне против Украины Россия потеряла еще 890 военных
Вторник, 19 августа 2025, 06:56
За прошедшие сутки Россия в войне против Украины потеряла 890 солдат и 66 артсистем.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.08.25 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава / personnel – около 1071780 (+890) человек
- артиллерийских систем – 31698 (+66) ед.
- РСЗО – 1470 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 51894 (+209) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 59060 (+123) ед.
- специальной техники – 3943 (+1) ед.