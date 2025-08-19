На Дніпропетровщині росіяни пошкодили будинки і навчальний заклад, постраждав чоловік

Уночі 19 серпня російські окупанти атакували Дніпропетровську область – поранили людину, знищили парник та господарську споруду, пошкодили житлові будинки, авто та навчальний заклад.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак

Пряма мова очільника області: "На Нікопольщині від російських атак потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська громади. Противник бив FPV-дронами та артилерією. Постраждав чоловік. Його госпіталізували".

Деталі: У Нікопольському районі внаслідок атаки вирувала пожежа, знищено парник і господарську споруду та пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки і авто.

На Синельниківщині під удар безпілотниками потрапила Васильківська громада – там зайнялася будівля навчального закладу.

За словами Лисака, 7 ворожих дронів над Дніпропетровщиною вдалося знищити.

