На Дніпропетровщині росіяни пошкодили будинки і навчальний заклад, постраждав чоловік

Ірина БалачукВівторок, 19 серпня 2025, 07:40
На Дніпропетровщині росіяни пошкодили будинки і навчальний заклад, постраждав чоловік
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Уночі 19 серпня російські окупанти атакували Дніпропетровську область – поранили людину, знищили парник та господарську споруду, пошкодили житлові будинки, авто та навчальний заклад.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "На Нікопольщині від російських атак потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська громади. Противник бив FPV-дронами та артилерією. Постраждав чоловік. Його госпіталізували". 

Фото з telegram Сергія ЛИсака 

Деталі: У Нікопольському районі внаслідок атаки вирувала пожежа, знищено парник і господарську споруду та пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки і авто. 

 
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

На Синельниківщині під удар безпілотниками  потрапила Васильківська громада – там зайнялася будівля навчального закладу.

 
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

За словами Лисака, 7 ворожих дронів над Дніпропетровщиною вдалося знищити.

ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Дніпропетровська областьбезпілотникипожежа
