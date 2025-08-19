Все разделы
В Днепропетровской области россияне повредили дома и учебное заведение, пострадал мужчина

Ирина БалачукВторник, 19 августа 2025, 07:40
Ночью 19 августа российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область – ранили человека, уничтожили теплицу и хозяйственную постройку, повредили жилые дома, автомобили и учебное заведение.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "В Никопольском районе от российских атак пострадали Никополь, Марганецкая, Покровская общины. Противник бил FPV-дронами и артиллерией. Пострадал мужчина. Его госпитализировали".

Детали: В Никопольском районе в результате атаки возник пожар, уничтожены теплица и хозяйственная постройка, повреждены многоквартирный и частный дома и автомобили.

 
В Синельниковском районе под удар беспилотников попала Васильковская община – там загорелось здание учебного заведения.

 
По словам Лысака, 7 вражеских дронов над Днепропетровской областью удалось уничтожить.

