Зеленський подарував Трампу ключку для гольфу, а той йому – ключі
Вівторок, 19 серпня 2025, 08:53
Президент Володимир Зеленський подарував своєму американському візаві Дональду Трампу ключку для гри в гольф, яку йому передав український військовий – молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу глави держави
Деталі: Зеленський розповів, що воїн Картавцев втратив ногу в перші місяці повномасштабного російського вторгнення, рятуючи побратимів.
Трамп прийняв подарунок і записав відео з подякою українському захиснику.
Також повідомляється, що президент США, своєю чергою, подарував Зеленському символічні ключі від Білого дому.
Передісторія:
- Як відомо, переговори у багатосторонньому форматі між лідерами України, США, Єврокомісії, НАТО та низки європейських держав переривалися, щоби Трамп зателефонував очільнику Кремля Владіміру Путіну.
- Трамп опісля заявив, що починає підготовку до тристоронньої зустрічі з Зеленським і Путіним.
