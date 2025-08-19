Усі розділи
Зеленський подарував Трампу ключку для гольфу, а той йому – ключі

Уляна Кричковська, Ірина БалачукВівторок, 19 серпня 2025, 08:53
Зеленський подарував Трампу ключку для гольфу, а той йому – ключі
Президенти України Володимир Зеленський та США Дональд Трамп під час зустрічі у США 18 серпня. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський подарував своєму американському візаві Дональду Трампу ключку для гри в гольф, яку йому передав український військовий – молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу глави держави

Деталі: Зеленський розповів, що воїн Картавцев втратив ногу в перші місяці повномасштабного російського вторгнення, рятуючи побратимів. 

Трамп прийняв подарунок і записав відео з подякою українському захиснику.

Також повідомляється, що президент США, своєю чергою, подарував Зеленському символічні ключі від Білого дому.

Передісторія:

