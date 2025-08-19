Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа, а тот ему – ключи
Вторник, 19 августа 2025, 08:53
Президент Владимир Зеленский подарил своему американскому визави Дональду Трампу клюшку для игры в гольф, которую ему передал украинский военный – младший сержант ВСУ Константин Картавцев.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу главы государства
Детали: Зеленский рассказал, что воин Картавцев потерял ногу в первые месяцы полномасштабного российского вторжения, спасая побратимов.
Реклама:
Трамп принял подарок и записал видео с благодарностью украинскому защитнику.
Также сообщается, что президент США, в свою очередь, подарил Зеленскому символические ключи от Белого дома.
Предыстория:
РЕКЛАМА:
- Как известно, переговоры в многостороннем формате между лидерами Украины, США, Еврокомиссии, НАТО и ряда европейских государств прерывались, чтобы Трамп позвонил Владимиру Путину.
- Трамп после этого объявил, что провел "очень хорошую" встречу с лидерами Украины, Франции, Финляндии, Италии, Великобритании, Германии, Еврокомиссии и генеральным секретарем НАТО. Также он заявил, что начинает подготовку к трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным.
Читайте также Трамп под давлением. Как американцы становятся ключевым союзником Украины в влиянии на Белый дом, или смотрите видеообъяснение "ЕвроПравды".