Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа, а тот ему – ключи

Президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп во время встречи в США 18 августа. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский подарил своему американскому визави Дональду Трампу клюшку для игры в гольф, которую ему передал украинский военный – младший сержант ВСУ Константин Картавцев.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу главы государства

Детали: Зеленский рассказал, что воин Картавцев потерял ногу в первые месяцы полномасштабного российского вторжения, спасая побратимов.

Трамп принял подарок и записал видео с благодарностью украинскому защитнику.

Также сообщается, что президент США, в свою очередь, подарил Зеленскому символические ключи от Белого дома.

Предыстория:

Как известно, переговоры в многостороннем формате между лидерами Украины, США, Еврокомиссии, НАТО и ряда европейских государств прерывались, чтобы Трамп позвонил Владимиру Путину.

Трамп после этого объявил, что провел "очень хорошую" встречу с лидерами Украины, Франции, Финляндии, Италии, Великобритании, Германии, Еврокомиссии и генеральным секретарем НАТО. Также он заявил, что начинает подготовку к трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным.

