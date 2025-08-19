Трамп заявив, що обговорив із фон дер Ляєн глобальну проблему зниклих дітей

Президент США Дональд Трамп повідомив, що під час зустрічі з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн вони обговорили глобальну проблему зниклих дітей.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Трампа у соцмережі Truth Social

Деталі: Трамп зазначив, що обговорив із президенткою Єврокомісії глобальну проблему зниклих дітей.

Реклама:

"Це також важлива тема для моєї дружини Меланії. Це питання стоїть на першому місці у всіх списках, і світ буде співпрацювати, щоб вирішити цю проблему і, сподіваємося, повернути дітей до їхніх родин!", – заявив американський президент.

Скриншот: Truth Social

А фон дер Ляєн, своєю чергою, у соцмережі Х заявила, що людські жертви російсько-української війни повинні припинитися.

"А це означає, що кожна українська дитина, викрадена Росією, повинна бути повернута до своєї родини. Я дякую президенту США Дональду Трампу за його чітку сьогоднішню заяву про те, що ці діти будуть повернуті до своїх рідних", – додала вона.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо:

Нещодавно перша леді США Меланія Трамп передала очільнику Кремля Володимиру Путіну через президента США Дональда Трампа лист, у якому закликала Путіна "захищати дітей" і долати поділи між народами.

Як відомо, переговори у багатосторонньому форматі між лідерами України, США, Єврокомісії, НАТО та низки європейських держав переривалися, щоби Трамп зателефонував Владіміру Путіну.

Трамп опісля оголосив, що мав "дуже добру" зустріч з лідерами України, Франції, Фінляндії, Італії, Великої Британії, Німеччини, Єврокомісії та Генеральним секретарем НАТО.

Також він заявив, що починає підготовку до тристоронньої зустрічі з Зеленським і Путіним.

Читайте також Трамп під тиском. Як американці стають ключовим союзником України у впливі на Білий дім.