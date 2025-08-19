Все разделы
Трамп заявил, что обсудил с фон дер Ляйен глобальную проблему пропавших детей

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцВторник, 19 августа 2025, 09:05
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен они обсудили глобальную проблему пропавших детей.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social

Детали: Трамп отметил, что обсудил с президентом Еврокомиссии глобальную проблему пропавших детей.

"Это также важная тема для моей жены Мелании. Этот вопрос стоит на первом месте во всех списках, и мир будет сотрудничать, чтобы решить эту проблему и, надеемся, вернуть детей в их семьи!", – заявил американский президент.

 
Скриншот: Truth Social

А фон дер Ляйен, в свою очередь, в соцсети Х заявила, что человеческие жертвы российско-украинской войны должны прекратиться.

"А это значит, что каждый украинский ребенок, похищенный Россией, должен быть возвращен в свою семью. Я благодарю президента США Дональда Трампа за его четкое сегодняшнее заявление о том, что эти дети будут возвращены своим родным", – добавила она.

Напомним:

  • Что недавно первая леди США Мелания Трамп передала главе Кремля Владимиру Путину через президента США Дональда Трампа письмо, в котором призвала Путина "защищать детей" и преодолевать разделения между народами.
  • Как известно, переговоры в многостороннем формате между лидерами Украины, США, Еврокомиссии, НАТО и ряда европейских государств прерывались, чтобы Трамп позвонил Владимиру Путину.
  • Трамп после этого объявил, что провел "очень хорошую" встречу с лидерами Украины, Франции, Финляндии, Италии, Великобритании, Германии, Еврокомиссии и генеральным секретарем НАТО.
  • Также он заявил, что начинает подготовку к трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным.

Читайте также Трамп под давлением. Как американцы становятся ключевым союзником Украины в влиянии на Белый дом.

детиТрамп
