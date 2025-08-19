Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Макрон сумнівається, що Путін хоче миру

Уляна Кричковська, Ірина БалачукВівторок, 19 серпня 2025, 10:12
Макрон сумнівається, що Путін хоче миру
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото Getty images

Президент Франції Емманюель Макрон висловив сумнів, що глава Росії Володимир Путін наразі готовий закінчити війну проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Пряма мова Макрона після переговорів у Білому домі: "Коли я дивлюся на ситуацію і факти, я не бачу, що президент Путін дуже хоче миру зараз".

Реклама:

Деталі: При цьому він високо оцінив "оптимізм" президента США Дональда Трампа щодо укладення мирної угоди і зазначив, що "до цього слід ставитися серйозно".

"Якщо він вважає, що може домогтися угоди, це чудова новина, і ми маємо зробити все можливе, щоб досягти успіху", – сказав Макрон.

Видання акцентує, що у ніч проти 19 серпня Польща підіймала свою авіацію через російську комбіновану атаку на Україну. РФ атакувала українську територію під час переговорів президента Володимира Зеленського з американським колегою Трампом у Білому домі.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • 18 серпня до Вашингтона також прибули європейські лідери на чолі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Зустріч була присвячена гарантіям безпеки для України, які будуть надані Європою в координації з США.
  • Уночі 19 серпня Повітряні сили повідомили про зліт двох бортів російських Ту-95МС і ймовірні пуски крилатих ракет. Згодом ПС повідомили, що "крилаті ракети тримають курс на Кременчук", що у Полтавській області.
  • Як відомо, переговори у багатосторонньому форматі між лідерами України, США, Єврокомісії, НАТО та низки європейських держав переривалися, щоби Трамп зателефонував Владіміру Путіну.
  • Трамп опісля оголосив, що починає підготовку до тристоронньої зустрічі з Зеленським і Путіним.

Читайте також: Трамп під тиском. Як американці стають ключовим союзником України у впливі на Білий дім.

МакронПутінмир
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Україна повернула тіла 1000 оборонців: 5 із них – військові зі "стамбульського" списку на обмін
Лавров заявив, що ні Крим, ні Донбас ніколи не були метою Росії
В Китаї заявили, що підтримують усі зусилля задля миру в Україні
Зеленський подарував Трампу ключку для гольфу, а той йому – ключі
Росіяни масовано атакували Полтавщину – є влучання, люди без світла
Трамп заявив, що почав підготовку зустрічі Зеленського і Путіна
Усі новини...
Макрон
Макрон вважає, що зустріч Зеленського й Путіна має відбутися в Женеві
Макрон запропонував долучитися до переговорів із Путіним
Макрон заявив, що Росія пропонує Україні капітуляцію
Останні новини
15:31
Рада підтримала законопроєкт про захист вкладників
15:23
боксПромоутер Ітауми не хоче, щоб його клієнт у наступному бої бився проти Усика
15:14
Піднебіння з передпліччя: у Львові юнаку провели унікальну операцію з усунення важкої патології
15:07
фотоДрони СБУ запалили склади боєприпасів росіян на Луганщині
14:53
Восени запрацює Український фонд культурної спадщини – Мінкульт
14:36
Україна повернула тіла 1000 оборонців: 5 із них – військові зі "стамбульського" списку на обмін
14:33
У липні Експортно-кредитне агентство підтримало експортерів на 1,5 мільярда гривень
14:27
Макрон назвав Росію людожером, якому "треба продовжувати їсти", щоб вижити
14:16
Держпродспоживслужба повідомила, який нині ризик поширення сарани
14:15
Удар росіян по Запоріжжю 18 серпня: кількість постраждалих зросла до 36
Усі новини...
Реклама:
Реклама: