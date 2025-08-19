Макрон сумнівається, що Путін хоче миру

Президент Франції Емманюель Макрон висловив сумнів, що глава Росії Володимир Путін наразі готовий закінчити війну проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Пряма мова Макрона після переговорів у Білому домі: "Коли я дивлюся на ситуацію і факти, я не бачу, що президент Путін дуже хоче миру зараз".

Деталі: При цьому він високо оцінив "оптимізм" президента США Дональда Трампа щодо укладення мирної угоди і зазначив, що "до цього слід ставитися серйозно".

"Якщо він вважає, що може домогтися угоди, це чудова новина, і ми маємо зробити все можливе, щоб досягти успіху", – сказав Макрон.

Видання акцентує, що у ніч проти 19 серпня Польща підіймала свою авіацію через російську комбіновану атаку на Україну. РФ атакувала українську територію під час переговорів президента Володимира Зеленського з американським колегою Трампом у Білому домі.

Передісторія:

18 серпня до Вашингтона також прибули європейські лідери на чолі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Зустріч була присвячена гарантіям безпеки для України, які будуть надані Європою в координації з США.

Уночі 19 серпня Повітряні сили повідомили про зліт двох бортів російських Ту-95МС і ймовірні пуски крилатих ракет. Згодом ПС повідомили, що "крилаті ракети тримають курс на Кременчук", що у Полтавській області.

Як відомо, переговори у багатосторонньому форматі між лідерами України, США, Єврокомісії, НАТО та низки європейських держав переривалися, щоби Трамп зателефонував Владіміру Путіну.

Трамп опісля оголосив, що починає підготовку до тристоронньої зустрічі з Зеленським і Путіним.

