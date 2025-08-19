Макрон сомневается, что Путин хочет мира

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил сомнение, что глава России Владимир Путин сейчас готов закончить войну против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Прямая речь Макрона после переговоров в Белом доме: "Когда я смотрю на ситуацию и факты, я не вижу, что президент Путин очень хочет мира сейчас".

Детали: При этом он высоко оценил "оптимизм" президента США Дональда Трампа относительно заключения мирного соглашения и отметил, что "к этому следует относиться серьезно".

"Если он считает, что может добиться соглашения, это отличная новость, и мы должны сделать все возможное, чтобы достичь успеха", – сказал Макрон.

Издание акцентирует, что в ночь на 19 августа Польша поднимала свою авиацию из-за российской комбинированной атаки на Украину. РФ атаковала украинскую территорию во время переговоров президента Владимира Зеленского с американским коллегой Трампом в Белом доме.

Предыстория:

18 августа в Вашингтон также прибыли европейские лидеры во главе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Встреча была посвящена гарантиям безопасности для Украины, которые будут предоставлены Европой в координации с США.

Ночью 19 августа Воздушные силы сообщили о взлете двух бортов российских Ту-95МС и вероятных пусках крылатых ракет. Впоследствии ВС сообщили, что "крылатые ракеты держат курс на Кременчуг", что в Полтавской области.

Как известно, переговоры в многостороннем формате между лидерами Украины, США, Еврокомиссии, НАТО и ряда европейских государств прерывались, чтобы Трамп позвонил главе Кремля.

Трамп после объявил, что провел "очень хорошую" встречу с лидерами Украины, Франции, Финляндии, Италии, Великобритании, Германии, Еврокомиссии и генеральным секретарем НАТО. Также он заявил, что начинает подготовку к трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным.

