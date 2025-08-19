Все разделы
Макрон сомневается, что Путин хочет мира

Уляна Кричковская, Ирина БалачукВторник, 19 августа 2025, 10:12
Макрон сомневается, что Путин хочет мира
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото Getty images

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил сомнение, что глава России Владимир Путин сейчас готов закончить войну против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Прямая речь Макрона после переговоров в Белом доме: "Когда я смотрю на ситуацию и факты, я не вижу, что президент Путин очень хочет мира сейчас".

Детали: При этом он высоко оценил "оптимизм" президента США Дональда Трампа относительно заключения мирного соглашения и отметил, что "к этому следует относиться серьезно".

"Если он считает, что может добиться соглашения, это отличная новость, и мы должны сделать все возможное, чтобы достичь успеха", – сказал Макрон.

Издание акцентирует, что в ночь на 19 августа Польша поднимала свою авиацию из-за российской комбинированной атаки на Украину. РФ атаковала украинскую территорию во время переговоров президента Владимира Зеленского с американским коллегой Трампом в Белом доме.

Предыстория:

  • 18 августа в Вашингтон также прибыли европейские лидеры во главе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
  • Встреча была посвящена гарантиям безопасности для Украины, которые будут предоставлены Европой в координации с США.
  • Ночью 19 августа Воздушные силы сообщили о взлете двух бортов российских Ту-95МС и вероятных пусках крылатых ракет. Впоследствии ВС сообщили, что "крылатые ракеты держат курс на Кременчуг", что в Полтавской области.
  • Как известно, переговоры в многостороннем формате между лидерами Украины, США, Еврокомиссии, НАТО и ряда европейских государств прерывались, чтобы Трамп позвонил главе Кремля.
  • Трамп после объявил, что провел "очень хорошую" встречу с лидерами Украины, Франции, Финляндии, Италии, Великобритании, Германии, Еврокомиссии и генеральным секретарем НАТО. Также он заявил, что начинает подготовку к трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным.

