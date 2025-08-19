Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Макрон вважає, що зустріч Зеленського й Путіна має відбутися в Женеві

Іванна Костіна, Анастасія ПроцВівторок, 19 серпня 2025, 10:51
Макрон вважає, що зустріч Зеленського й Путіна має відбутися в Женеві
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що переговори між Володимиром Зеленським і лідером Кремля Володимиром Путіним мають пройти в Європі, зокрема в Женеві.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BFMTV

Деталі: "Це більше, ніж гіпотеза, це навіть колективна воля", – заявив Емманюель Макрон в інтерв'ю, яке транслював телеканал LCI, відповідаючи на запитання про проведення в Європі цієї зустрічі, анонсованої після зустрічі у Вашингтоні між Дональдом Трампом і кількома європейськими лідерами.

Реклама:

"Це буде нейтральна країна, тож, можливо, Швейцарія, я виступаю за Женеву, або інша країна. Востаннє двосторонні дискусії були у Стамбулі", – нагадав він.

Нагадаємо:

Читайте також: Трамп під тиском. Як американці стають ключовим союзником України у впливі на Білий дім, або дивіться відеопояснення "ЄвроПравди".

МакронЗеленськийПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський подарував Трампу ключку для гольфу, а той йому – ключі
Росіяни масовано атакували Полтавщину – є влучання, люди без світла
Трамп заявив, що почав підготовку зустрічі Зеленського і Путіна
Трамп розповів про потенційний обмін полоненими і "значний крок", який зробив Путін
"Ми забезпечимо, щоб це працювало": Трамп про можливі гарантії безпеки для України
Зеленський прибув до Білого дому на переговори з Трампом
Усі новини...
Макрон
Макрон сумнівається, що Путін хоче миру
Макрон запропонував долучитися до переговорів із Путіним
Макрон заявив, що Росія пропонує Україні капітуляцію
Останні новини
11:44
На Полтавщині росіяни били по енергетичній інфраструктурі
11:36
футболУспіх "Кудрівки", крах "Олександрії" та невдача "Полісся": підсумки 3 туру УПЛ
11:23
Групу, яка розробить проєкт гарантій безпеки для України, очолить Рубіо – ЗМІ
10:59
SoftBank інвестує $2 млрд в Intel на тлі реструктуризації компанії
10:51
Макрон вважає, що зустріч Зеленського й Путіна має відбутися в Женеві
10:31
Курс валют на 19 серпня: скільки коштує долар і євро
10:12
Макрон сумнівається, що Путін хоче миру
09:57
Польща підняла винищувачі через російську атаку на Україну
09:55
Китай почав скуповувати нафту РФ на тлі тиску мит США на Індію
09:48
боксЦе стане помилкою, – менеджер Ф'юрі оцінив можливий бій Усика проти Ітауми
Усі новини...
Реклама:
Реклама: