Макрон вважає, що зустріч Зеленського й Путіна має відбутися в Женеві

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що переговори між Володимиром Зеленським і лідером Кремля Володимиром Путіним мають пройти в Європі, зокрема в Женеві.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BFMTV

Деталі: "Це більше, ніж гіпотеза, це навіть колективна воля", – заявив Емманюель Макрон в інтерв'ю, яке транслював телеканал LCI, відповідаючи на запитання про проведення в Європі цієї зустрічі, анонсованої після зустрічі у Вашингтоні між Дональдом Трампом і кількома європейськими лідерами.

Реклама:

"Це буде нейтральна країна, тож, можливо, Швейцарія, я виступаю за Женеву, або інша країна. Востаннє двосторонні дискусії були у Стамбулі", – нагадав він.

Нагадаємо:

Макрон також висловив скептицизм щодо готовності Путіна закінчити війну в Україні

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що президент Володимир Зеленський та очільник Кремля Владімір Путін зустрінуться протягом найближчих двох тижнів.

Читайте також: Трамп під тиском. Як американці стають ключовим союзником України у впливі на Білий дім, або дивіться відеопояснення "ЄвроПравди".