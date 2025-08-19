Все разделы
Макрон считает, что встреча Зеленского и Путина должна состояться в Женеве

Иванна Костина, Анастасия ПроцВторник, 19 августа 2025, 10:51
Макрон считает, что встреча Зеленского и Путина должна состояться в Женеве
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что переговоры между Владимиром Зеленским и лидером Кремля Владимиром Путиным должны пройти в Европе, в частности в Женеве.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV

Детали: "Это больше, чем гипотеза, это даже коллективная воля", — заявил Эмманюэль Макрон в интервью, которое транслировал телеканал LCI, отвечая на вопрос о проведении в Европе этой встречи, анонсированной после встречи в Вашингтоне между Дональдом Трампом и несколькими европейскими лидерами.

"Это будет нейтральная страна, так что, возможно, Швейцария, я выступаю за Женеву, или другая страна. Последний раз двусторонние дискуссии были в Стамбуле", – напомнил он.

Напомним:

Читайте также: Трамп под давлением. Как американцы становятся ключевым союзником Украины во влиянии на Белый дом, или смотрите видеообъяснение "ЕвроПравды".

