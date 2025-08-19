Групу, яка розробить проєкт гарантій безпеки для України, очолить Рубіо – ЗМІ

Робочу групу з радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України, очолить державний секретар США Марко Рубіо.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на газету The Wall Street Journal, яка спілкувалась з європейськими посадовцями, ознайомлених із перебігом переговорів

Деталі: За словами співрозмовників видання, про те, що саме Рубіо очолить робочу групу американський президент Дональд Трамп і європейські лідери домовились на зустрічі 18 серпня.

Реклама:

Європейські посадовці зазначили, що гарантії безпеки будуть складатися з 4 компонентів:

військова присутність;

протиповітряна оборона;

озброєння;

моніторинг припинення бойових дій.

Співрозмовники газети стверджують, що існує низка способів, за допомогою яких США можуть надати непряму військову підтримку європейським миротворцям, не вводячи американські війська на територію України.

Передісторія:

РЕКЛАМА:

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер вважають, що найважливішим результатом переговорів у Білому домі була готовність США працювати над гарантіями безпеки для України.

Президент України Володимир Зеленський визнав, що представив під час візиту до США своє бачення гарантій безпеки для України. Також він не чекає, що усі учасники "коаліції рішучих" надішлють в Україну контингент у рамках гарантій безпеки.

Читайте також: Трамп під тиском. Як американці стають ключовим союзником України у впливі на Білий дім