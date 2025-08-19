Групу, яка розробить проєкт гарантій безпеки для України, очолить Рубіо – ЗМІ
Робочу групу з радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України, очолить державний секретар США Марко Рубіо.
Джерело: "Європейська правда" з посилання на газету The Wall Street Journal, яка спілкувалась з європейськими посадовцями, ознайомлених із перебігом переговорів
Деталі: За словами співрозмовників видання, про те, що саме Рубіо очолить робочу групу американський президент Дональд Трамп і європейські лідери домовились на зустрічі 18 серпня.
Європейські посадовці зазначили, що гарантії безпеки будуть складатися з 4 компонентів:
- військова присутність;
- протиповітряна оборона;
- озброєння;
- моніторинг припинення бойових дій.
Співрозмовники газети стверджують, що існує низка способів, за допомогою яких США можуть надати непряму військову підтримку європейським миротворцям, не вводячи американські війська на територію України.
Передісторія:
- Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер вважають, що найважливішим результатом переговорів у Білому домі була готовність США працювати над гарантіями безпеки для України.
- Президент України Володимир Зеленський визнав, що представив під час візиту до США своє бачення гарантій безпеки для України. Також він не чекає, що усі учасники "коаліції рішучих" надішлють в Україну контингент у рамках гарантій безпеки.
Читайте також: Трамп під тиском. Як американці стають ключовим союзником України у впливі на Білий дім