Групу, яка розробить проєкт гарантій безпеки для України, очолить Рубіо – ЗМІ

Уляна Кричковська, Ірина БалачукВівторок, 19 серпня 2025, 11:23
Державний секретар США Марко Рубіо. Фото Getty images

Робочу групу з радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України, очолить державний секретар США Марко Рубіо.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на газету The Wall Street Journal, яка спілкувалась з європейськими посадовцями, ознайомлених із перебігом переговорів

Деталі: За словами співрозмовників видання, про те, що саме Рубіо очолить робочу групу американський президент Дональд Трамп і європейські лідери домовились на зустрічі 18 серпня.  

Європейські посадовці зазначили, що гарантії безпеки будуть складатися з 4 компонентів: 

  • військова присутність;
  • протиповітряна оборона;
  • озброєння;
  • моніторинг припинення бойових дій. 

Співрозмовники газети стверджують, що існує низка способів, за допомогою яких США можуть надати непряму військову підтримку європейським миротворцям, не вводячи американські війська на територію України.

Передісторія:

  • Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер вважають, що найважливішим результатом переговорів у Білому домі була готовність США працювати над гарантіями безпеки для України.
  • Президент України Володимир Зеленський визнав, що представив під час візиту до США своє бачення гарантій безпеки для України. Також він не чекає, що усі учасники "коаліції рішучих" надішлють в Україну контингент у рамках гарантій безпеки.

СШАУкраїнаЄвропа
