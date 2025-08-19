Все разделы
Группу, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины, возглавит Рубио – СМИ  

Уляна Кричковская, Ирина БалачукВторник, 19 августа 2025, 11:23
Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото Getty images

Рабочую группу из советников по национальной безопасности и представителей НАТО, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины, возглавит государственный секретарь США Марко Рубио.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на газету The Wall Street Journal, которая общалась с европейскими чиновниками, знакомыми с ходом переговоров

Детали: По словам собеседников издания, о том, что именно Рубио возглавит рабочую группу, американский президент Дональд Трамп и европейские лидеры договорились на встрече 18 августа. 

Европейские чиновники отметили, что гарантии безопасности будут состоять из 4 компонентов:

  • военное присутствие;
  • противовоздушная оборона;
  • вооружение;
  • мониторинг прекращения боевых действий.

Собеседники газеты утверждают, что существует ряд способов, с помощью которых США могут оказать косвенную военную поддержку европейским миротворцам, не вводя американские войска на территорию Украины.

Предыстория:

Трамп под давлением. Как американцы становятся ключевым союзником Украины во влиянии на Белый дом.

