Группу, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины, возглавит Рубио – СМИ
Рабочую группу из советников по национальной безопасности и представителей НАТО, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины, возглавит государственный секретарь США Марко Рубио.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на газету The Wall Street Journal, которая общалась с европейскими чиновниками, знакомыми с ходом переговоров
Детали: По словам собеседников издания, о том, что именно Рубио возглавит рабочую группу, американский президент Дональд Трамп и европейские лидеры договорились на встрече 18 августа.
Европейские чиновники отметили, что гарантии безопасности будут состоять из 4 компонентов:
- военное присутствие;
- противовоздушная оборона;
- вооружение;
- мониторинг прекращения боевых действий.
Собеседники газеты утверждают, что существует ряд способов, с помощью которых США могут оказать косвенную военную поддержку европейским миротворцам, не вводя американские войска на территорию Украины.
Предыстория:
- Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер считают, что важнейшим результатом переговоров в Белом доме была готовность США работать над гарантиями безопасности для Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский признал, что представил во время визита в США свое видение гарантий безопасности для Украины. Также он не ждет, что все участники "коалиции решительных" пришлют в Украину контингент в рамках гарантий безопасности.
