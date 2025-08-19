Группу, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины, возглавит Рубио – СМИ  

Рабочую группу из советников по национальной безопасности и представителей НАТО, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины, возглавит государственный секретарь США Марко Рубио.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на газету The Wall Street Journal, которая общалась с европейскими чиновниками, знакомыми с ходом переговоров

Детали: По словам собеседников издания, о том, что именно Рубио возглавит рабочую группу, американский президент Дональд Трамп и европейские лидеры договорились на встрече 18 августа.

Европейские чиновники отметили, что гарантии безопасности будут состоять из 4 компонентов:

военное присутствие;

противовоздушная оборона;

вооружение;

мониторинг прекращения боевых действий.

Собеседники газеты утверждают, что существует ряд способов, с помощью которых США могут оказать косвенную военную поддержку европейским миротворцам, не вводя американские войска на территорию Украины.

Предыстория:

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер считают, что важнейшим результатом переговоров в Белом доме была готовность США работать над гарантиями безопасности для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что представил во время визита в США свое видение гарантий безопасности для Украины. Также он не ждет, что все участники "коалиции решительных" пришлют в Украину контингент в рамках гарантий безопасности.

