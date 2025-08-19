ЗМІ: У Трампа розглядають Угорщину як місце проведення зустрічі Зеленського й Путіна

В американській адміністрації вважають, що зустріч президента Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна може відбутися в Угорщині.

Джерело: представник адміністрації США в коментарі агентству Reuters, "Європейська правда"

Деталі: Після того, як американський президент Дональд Трамп оголосив про початок підготовки до тристоронньої зустрічі з Зеленським і Путіним, у ЗМІ почали поширювати інформацію щодо потенційного місця для проведення такої події.

Посадовець адміністрації Трампа заявив, що хоч Кремль ще офіційно не дав згоду на проведення саміту, зустріч може відбутися в Угорщині.

У цьому контексті варто нагадати, що у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена МКС.

На початку квітня 2025 року Угорщина оголосила про наміри вийти з МКС під час візиту прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, на якого установа видала ордер на арешт.

Ще до того як відбулася зустріч між Трампом, Зеленським, Європейською комісією та лідерами ЄС й НАТО, ЗМІ писали, що США та союзники ЄС домовилися, що тристороння зустріч може відбутися в Європі. Зокрема, під час відеоконференції "коаліції рішучих", яка відбулася на вихідних, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні запропонувала Рим, а Емманюель Макрон – Женеву.

Зазначимо, німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Зеленський та Путін зустрінуться протягом найближчих двох тижнів.

