Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ: У Трампа розглядають Угорщину як місце проведення зустрічі Зеленського й Путіна

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоВівторок, 19 серпня 2025, 12:06
ЗМІ: У Трампа розглядають Угорщину як місце проведення зустрічі Зеленського й Путіна
Білий дім, фото Getty Images

В американській адміністрації вважають, що зустріч президента Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна може відбутися в Угорщині.

Джерело: представник адміністрації США в коментарі агентству Reuters, "Європейська правда"

Деталі: Після того, як американський президент Дональд Трамп оголосив про початок підготовки до тристоронньої зустрічі з Зеленським і Путіним, у ЗМІ почали поширювати інформацію щодо потенційного місця для проведення такої події.

Реклама:

Посадовець адміністрації Трампа заявив, що хоч Кремль ще офіційно не дав згоду на проведення саміту, зустріч може відбутися в Угорщині.

У цьому контексті варто нагадати, що у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена МКС.

На початку квітня 2025 року Угорщина оголосила про наміри вийти з МКС під час візиту прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, на якого установа видала ордер на арешт.

РЕКЛАМА:

Ще до того як відбулася зустріч між Трампом, Зеленським, Європейською комісією та лідерами ЄС й НАТО, ЗМІ писали, що США та союзники ЄС домовилися, що тристороння зустріч може відбутися в Європі. Зокрема, під час відеоконференції "коаліції рішучих", яка відбулася на вихідних, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні запропонувала Рим, а Емманюель Макрон – Женеву.

Зазначимо, німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Зеленський та Путін зустрінуться протягом найближчих двох тижнів.

Читайте також: Трамп під тиском. Як американці стають ключовим союзником України у впливі на Білий дім або дивіться відеопояснення "ЄвроПравди".

переговориТрампЗеленськийУгорщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Китаї заявили, що підтримують усі зусилля задля миру в Україні
Зеленський подарував Трампу ключку для гольфу, а той йому – ключі
Росіяни масовано атакували Полтавщину – є влучання, люди без світла
Трамп заявив, що почав підготовку зустрічі Зеленського і Путіна
Трамп розповів про потенційний обмін полоненими і "значний крок", який зробив Путін
"Ми забезпечимо, щоб це працювало": Трамп про можливі гарантії безпеки для України
Усі новини...
переговори
Мерц: Зеленський може зустрітися з Путіним протягом двох тижнів
Ухвалювати рішення про майбутнє України можуть лише українці – МЗС Канади
Зеленський: Трамп пообіцяв допомагати в поверненні дітей та обміні полоненими всіх на всіх
Останні новини
13:50
фотоВідомий іспанський бренд постачає форму для футбольних клубів окупованого Луганська
13:49
"Обстріли переживають з молитвою": адвокатка закликала евакуювати підопічних дитбудинку в Кременчуці
13:37
Dropla Tech залучила 2,4 млн євро на розвиток ШІ-технології пошуку вибухонебезпечних предметів
13:35
Лавров заявив, що РФ не відмовляється ні від двостороннього, ні від тристороннього формату роботи
13:29
ЗМІ: Депутат вчинив самогубство у будівлі парламенту Фінляндії
13:25
Велика Британія скасувала вимогу до Apple розкрити дані американців
13:18
Мстислав Чернов знімав зустріч Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті Білого дому
13:15
ЗМІ: Гарантії безпеки для України можуть заснувати на силах "коаліції рішучих"
13:11
Зброярі сказали, що думають про найбільшу українську реформу виробництва озброєнь Defence City
13:04
фотоУ Кременчуці знаходять нерозірвані касетні боєприпаси з російських ракет 
Усі новини...
Реклама:
Реклама: