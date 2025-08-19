Все разделы
СМИ: У Трампа рассматривают Венгрию как место проведения встречи Зеленского и Путина

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоВторник, 19 августа 2025, 12:06
СМИ: У Трампа рассматривают Венгрию как место проведения встречи Зеленского и Путина
Белый дом, фото Getty Images

В американской администрации считают, что встреча президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина может состояться в Венгрии.

Источник: представитель администрации США в комментарии агентству Reuters, "Европейская правда"

Детали: После того, как американский президент Дональд Трамп объявил о начале подготовки к трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным, в СМИ начали распространять информацию о потенциальном месте проведения такого мероприятия.

Чиновник администрации Трампа заявил, что хотя Кремль еще официально не дал согласия на проведение саммита, встреча может состояться в Венгрии.

В этом контексте стоит напомнить, что в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины. Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член МУС.

В начале апреля 2025 года Венгрия объявила о намерении выйти из МУС во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на которого учреждение выдало ордер на арест.

Еще до того, как состоялась встреча между Трампом, Зеленским, Европейской комиссией и лидерами ЕС и НАТО, СМИ писали, что США и союзники ЕС договорились, что трехсторонняя встреча может состояться в Европе. В частности, во время видеоконференции "коалиции решительных", которая состоялась на выходных, премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила Рим, а Эмманюэль Макрон – Женеву.

Отметим, немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Зеленский и Путин встретятся в течение ближайших двух недель.

Читайте также: Трамп под давлением. Как американцы становятся ключевым союзником Украины во влиянии на Белый дом или смотрите видеообъяснение "ЕвроПравды".

