Президент: Уже працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки
Президент Володимир Зеленський каже, що зараз триває напрацювання гарантій безпеки для України та координація на рівні світових лідерів.
Джерело: глава держави у соцмережах
Деталі: Зеленський назвав переговори у Вашингтоні з президентом США та європейськими лідерами "справді значним кроком до завершення війни та до безпеки України".
Пряма мова: "Уже працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки. Сьогодні продовжуємо координацію на рівні лідерів, будуть обговорення, готуємо відповідні формати. Продовжимо працювати й завтра. Радники з нацбезпеки зараз також перебувають у постійному контакті. Гарантії безпеки будуть.
…Ми зробимо все, щоб шлях до миру став реальністю – завдяки партнерству, завдяки гарантіям безпеки та завдяки хоробрості українського народу".