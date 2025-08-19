Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президент: Уже працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки

Валентина РоманенкоВівторок, 19 серпня 2025, 12:41
Президент: Уже працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки
Зеленський і Трамп у Білому домі 18 серпня 2025 року. фото з Facebook глави української держави

Президент Володимир Зеленський каже, що зараз триває напрацювання гарантій безпеки для України та координація на рівні світових лідерів.

Джерело: глава держави у соцмережах

Деталі: Зеленський назвав переговори у Вашингтоні з президентом США та європейськими лідерами "справді значним кроком до завершення війни та до безпеки України".

Реклама:

Пряма мова: "Уже працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки. Сьогодні продовжуємо координацію на рівні лідерів, будуть обговорення, готуємо відповідні формати. Продовжимо працювати й завтра. Радники з нацбезпеки зараз також перебувають у постійному контакті. Гарантії безпеки будуть.

…Ми зробимо все, щоб шлях до миру став реальністю – завдяки партнерству, завдяки гарантіям безпеки та завдяки хоробрості українського народу".

Зеленськийпереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Україна повернула тіла 1000 оборонців: 5 із них – військові зі "стамбульського" списку на обмін
Лавров заявив, що ні Крим, ні Донбас ніколи не були метою Росії
В Китаї заявили, що підтримують усі зусилля задля миру в Україні
Зеленський подарував Трампу ключку для гольфу, а той йому – ключі
Росіяни масовано атакували Полтавщину – є влучання, люди без світла
Трамп заявив, що почав підготовку зустрічі Зеленського і Путіна
Усі новини...
Зеленський
ЗМІ: У Трампа розглядають Угорщину як місце проведення зустрічі Зеленського й Путіна
Макрон вважає, що зустріч Зеленського й Путіна має відбутися в Женеві
Мерц: Зеленський може зустрітися з Путіним протягом двох тижнів
Останні новини
15:31
Рада підтримала законопроєкт про захист вкладників
15:23
боксПромоутер Ітауми не хоче, щоб його клієнт у наступному бої бився проти Усика
15:14
Піднебіння з передпліччя: у Львові юнаку провели унікальну операцію з усунення важкої патології
15:07
фотоДрони СБУ запалили склади боєприпасів росіян на Луганщині
14:53
Восени запрацює Український фонд культурної спадщини – Мінкульт
14:36
Україна повернула тіла 1000 оборонців: 5 із них – військові зі "стамбульського" списку на обмін
14:33
У липні Експортно-кредитне агентство підтримало експортерів на 1,5 мільярда гривень
14:27
Макрон назвав Росію людожером, якому "треба продовжувати їсти", щоб вижити
14:16
Держпродспоживслужба повідомила, який нині ризик поширення сарани
14:15
Удар росіян по Запоріжжю 18 серпня: кількість постраждалих зросла до 36
Усі новини...
Реклама:
Реклама: