Президент: Уже працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки

Зеленський і Трамп у Білому домі 18 серпня 2025 року. фото з Facebook глави української держави

Президент Володимир Зеленський каже, що зараз триває напрацювання гарантій безпеки для України та координація на рівні світових лідерів.

Джерело: глава держави у соцмережах

Деталі: Зеленський назвав переговори у Вашингтоні з президентом США та європейськими лідерами "справді значним кроком до завершення війни та до безпеки України".

Пряма мова: "Уже працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки. Сьогодні продовжуємо координацію на рівні лідерів, будуть обговорення, готуємо відповідні формати. Продовжимо працювати й завтра. Радники з нацбезпеки зараз також перебувають у постійному контакті. Гарантії безпеки будуть.

…Ми зробимо все, щоб шлях до миру став реальністю – завдяки партнерству, завдяки гарантіям безпеки та завдяки хоробрості українського народу".