Президент: Уже работаем над конкретным наполнением гарантий безопасности

Валентина РоманенкоВторник, 19 августа 2025, 12:41
Президент: Уже работаем над конкретным наполнением гарантий безопасности
Зеленский и Трамп в Белом доме 18 августа 2025 года. Фото из Facebook главы украинского государства

Президент Владимир Зеленский говорит, что сейчас продолжается наработка гарантий безопасности для Украины и координация на уровне мировых лидеров.

Источник: глава государства в соцсетях

Детали: Зеленский назвал переговоры в Вашингтоне с президентом США и европейскими лидерами "действительно значительным шагом к завершению войны и к безопасности Украины".

Прямая речь: "Уже работаем над конкретным наполнением гарантий безопасности. Сегодня продолжаем координацию на уровне лидеров, будут обсуждения, готовим соответствующие форматы. Продолжим работать и завтра. Советники по нацбезопасности сейчас также находятся в постоянном контакте. Гарантии безопасности будут....

Мы сделаем все, чтобы путь к миру стал реальностью – благодаря партнерству, благодаря гарантиям безопасности и благодаря храбрости украинского народа".

Зеленскийпереговоры
