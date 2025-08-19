ЗМІ: Гарантії безпеки для України можуть заснувати на силах "коаліції рішучих"

європейські лідери на саміті у Вашингтоні 18 серпня 2025 року. фото Getty Images

Американські та європейські посадовці без зволікань почнуть працювати над наданням Україні надійних гарантій безпеки, щоб відкрити шлях до знакової зустрічі між лідерами України та Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Джерело: Bloomberg з посиланням на співрозмовників, знайомих із цим питанням, "Європейська правда"

Деталі: Ці гарантії будуть зосереджені на зміцненні українських збройних сил і можливостей без будь-яких обмежень, таких як лімітування чисельності українського війська, сказали ці особи, які висловлювалися на умовах анонімності, обговорюючи приватні дискусії.

Мета полягає в тому, щоб Росія не вимагала обмежень на чисельність української армії в рамках майбутньої угоди про припинення війни.

У публікації йдеться, що саміт у Білому домі між президентом Дональдом Трампом, Зеленським та кількома європейськими лідерами, що відбувся 18 серпня, дав чіткіші зобов'язання з боку адміністрації США допомогти гарантувати безпеку України.

На думку видання, ці переговори "на певний час розвіяли занепокоєння в Києві та Європі щодо того, що американський лідер після переговорів з Путіним на Алясці зробив крок назустріч Москві".

"Під час зустрічі ми обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами в координації зі Сполученими Штатами Америки", – йдеться в повідомленні Трампа у Truth Social.

Лідери Європейського Союзу мають бути дистанційно поінформовані у вівторок про результати переговорів у Вашингтоні.

Пакет гарантій безпеки також спиратиметься на роботу так званої "коаліції рішучих" і, як очікується, в майбутньому включатиме багатонаціональні сили, зазначають джерела агентства. За їхніми словами, формат таких сил ще не визначений.

Лідери продемонстрували широку підтримку гарантій, "подібних до статті 5", спочатку запропонованих прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, на зустрічі в понеділок, але застерегли, що їхні точні деталі і роль США повинні бути спочатку опрацьовані офіційними особами.

Що передувало: ЗМІ повідомили, що американський президент Дональд Трамп та європейські лідери домовились: державний секретар США Марко Рубіо очолить робочу групу з радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер висловили думку, що найважливішим результатом переговорів у Білому домі була готовність США працювати над гарантіями безпеки для України.