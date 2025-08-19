СМИ: Гарантии безопасности для Украины могут основать на силах "коалиции решительных"

европейские лидеры на саммите в Вашингтоне 18 августа 2025 года. Фото Getty Images

Американские и европейские чиновники без промедления начнут работать над предоставлением Украине надежных гарантий безопасности, чтобы открыть путь к знаковой встрече между лидерами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Источник: Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с этим вопросом, "Европейская правда"

Детали: Эти гарантии будут сосредоточены на укреплении украинских вооруженных сил и возможностей без каких-либо ограничений, таких как лимитирование численности украинской армии, сказали эти лица, которые высказывались на условиях анонимности, обсуждая частные дискуссии.

Цель состоит в том, чтобы Россия не требовала ограничений на численность украинской армии в рамках будущего соглашения о прекращении войны.

В публикации говорится, что саммит в Белом доме между президентом Дональдом Трампом, Зеленским и несколькими европейскими лидерами, который состоялся 18 августа, дал более четкие обязательства со стороны администрации США помочь гарантировать безопасность Украины.

По мнению издания, эти переговоры "на время развеяли опасения в Киеве и Европе по поводу того, что американский лидер после переговоров с Путиным на Аляске сделал шаг навстречу Москве".

"Во время встречи мы обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами в координации с Соединенными Штатами Америки", – говорится в сообщении Трампа в Truth Social.

Лидеры Европейского Союза должны быть дистанционно проинформированы во вторник о результатах переговоров в Вашингтоне.

Пакет гарантий безопасности также будет опираться на работу так называемой "коалиции решительных" и, как ожидается, в будущем будет включать многонациональные силы, отмечают источники агентства. По их словам, формат таких сил еще не определен.

Лидеры продемонстрировали широкую поддержку гарантий, "подобных статье 5", первоначально предложенных премьер-министром Италии Джорджей Мелони, на встрече в понедельник, но предупредили, что их точные детали и роль США должны быть сначала проработаны официальными лицами.

Что предшествовало: СМИ сообщили, что американский президент Дональд Трамп и европейские лидеры договорились: государственный секретарь США Марко Рубио возглавит рабочую группу из советников по национальной безопасности и представителей НАТО, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер высказали мнение, что важнейшим результатом переговоров в Белом доме была готовность США работать над гарантиями безопасности для Украины.