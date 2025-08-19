Макрон назвав Росію людожером, якому "треба продовжувати їсти", щоб вижити
Французький президент Емманюель Макрон заявив, що Росія – це "хижак, людожер біля наших воріт", якому "потрібно продовжувати їсти" для "власного виживання".
Джерело: президент Франції в інтерв'ю телеканалу LCI, цитує Le Figaro, "Європейська правда"
Деталі: Макрон закликав європейців "не бути наївними" перед лицем Росії, яка буде "тривалою дестабілізуючою силою".
"З 2007-2008 років президент Путін рідко виконував свої зобов'язання. Він постійно був дестабілізуючою силою. І він прагнув переглянути кордони, щоб розширити свою владу", – наголосив Макрон.
Президент Франції вважає, що "Росія стала потенційною загрозою для багатьох".
"Країна, яка інвестує 40% свого бюджету в таке обладнання, яка мобілізувала армію чисельністю понад 1,3 мільйона осіб, не повернеться до стану миру і відкритої демократичної системи за одну ніч", – попередив він.
"Тому, в тому числі для власного виживання, їй потрібно продовжувати їсти. Ось так. І тому це хижак, це людожер біля наших воріт. Я не кажу, що завтра на Францію нападуть, але, врешті-решт, це загроза для європейців (...) Ми не повинні бути наївними", – наполягає глава французької держави.
Макрон також заявив, що наступні два тижні будуть "критичними" для визначення гарантій безпеки України.
Передісторія:
- ЗМІ повідомили, що американський президент Дональд Трамп та європейські лідери домовились: державний секретар США Марко Рубіо очолить робочу групу з радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.
- Також ЗМІ писали, що американські та європейські посадовці негайно почнуть працювати над наданням Україні надійних гарантій безпеки, щоб відкрити шлях до знакової зустрічі між президентом Володимиром Зеленським і лідером РФ Владіміром Путіним.
Читайте також Трамп під тиском. Як американці стають ключовим союзником України у впливі на Білий дім.