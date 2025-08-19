Макрон назвав Росію людожером, якому "треба продовжувати їсти", щоб вижити

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що Росія – це "хижак, людожер біля наших воріт", якому "потрібно продовжувати їсти" для "власного виживання".

Джерело: президент Франції в інтерв'ю телеканалу LCI, цитує Le Figaro, "Європейська правда"

Деталі: Макрон закликав європейців "не бути наївними" перед лицем Росії, яка буде "тривалою дестабілізуючою силою".

Реклама:

"З 2007-2008 років президент Путін рідко виконував свої зобов'язання. Він постійно був дестабілізуючою силою. І він прагнув переглянути кордони, щоб розширити свою владу", – наголосив Макрон.

Президент Франції вважає, що "Росія стала потенційною загрозою для багатьох".

"Країна, яка інвестує 40% свого бюджету в таке обладнання, яка мобілізувала армію чисельністю понад 1,3 мільйона осіб, не повернеться до стану миру і відкритої демократичної системи за одну ніч", – попередив він.

РЕКЛАМА:

"Тому, в тому числі для власного виживання, їй потрібно продовжувати їсти. Ось так. І тому це хижак, це людожер біля наших воріт. Я не кажу, що завтра на Францію нападуть, але, врешті-решт, це загроза для європейців (...) Ми не повинні бути наївними", – наполягає глава французької держави.

Макрон також заявив, що наступні два тижні будуть "критичними" для визначення гарантій безпеки України.

Передісторія:

ЗМІ повідомили, що американський президент Дональд Трамп та європейські лідери домовились: державний секретар США Марко Рубіо очолить робочу групу з радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.

Також ЗМІ писали, що американські та європейські посадовці негайно почнуть працювати над наданням Україні надійних гарантій безпеки, щоб відкрити шлях до знакової зустрічі між президентом Володимиром Зеленським і лідером РФ Владіміром Путіним.

Читайте також Трамп під тиском. Як американці стають ключовим союзником України у впливі на Білий дім.