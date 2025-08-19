Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Макрон назвал Россию людоедом, которому "нужно продолжать есть", чтобы выжить

Иванна Костина, Валентина РоманенкоВторник, 19 августа 2025, 14:27
Макрон назвал Россию людоедом, которому нужно продолжать есть, чтобы выжить
Макрон. фото Getty Images

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Россия – это "хищник, людоед у наших ворот", которому "нужно продолжать есть" для "собственного выживания".

Источник: президент Франции в интервью телеканалу LCI, цитирует Le Figaro, "Европейская правда"

Детали: Макрон призвал европейцев "не быть наивными" перед лицом России, которая будет "долговременной дестабилизирующей силой".

Реклама:

"С 2007-2008 годов президент Путин редко выполнял свои обязательства. Он постоянно был дестабилизирующей силой. И он стремился пересмотреть границы, чтобы расширить свою власть", – подчеркнул Макрон.

Президент Франции считает, что "Россия стала потенциальной угрозой для многих".

"Страна, которая инвестирует 40% своего бюджета в такое оборудование, которая мобилизовала армию численностью более 1,3 миллиона человек, не вернется к состоянию мира и открытой демократической системы за одну ночь", – предупредил он.

РЕКЛАМА:

"Поэтому, в том числе для собственного выживания, ей нужно продолжать есть. Вот так. И поэтому это хищник, это людоед у наших ворот. Я не говорю, что завтра на Францию нападут, но, в конце концов, это угроза для европейцев (...) Мы не должны быть наивными", – настаивает глава французского государства.

Макрон также заявил, что следующие две недели будут "критическими" для определения гарантий безопасности Украины.

Предыстория:

  • СМИ сообщили, что американский президент Дональд Трамп и европейские лидеры договорились: государственный секретарь США Марко Рубио возглавит рабочую группу из советников по национальной безопасности и представителей НАТО, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины.
  • Также СМИ писали, что американские и европейские чиновники немедленно начнут работать над предоставлением Украине надежных гарантий безопасности, чтобы открыть путь к знаковой встрече между президентом Владимиром Зеленским и лидером РФ Владимиром Путиным.

Читайте также Трамп под давлением. Как американцы становятся ключевым союзником Украины во влиянии на Белый дом.

МакронПутинРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Украина вернула тела 1000 защитников: 5 из них – военные из "стамбульского" списка на обмен
Лавров заявил, что ни Крым, ни Донбасс никогда не были целью России
В Китае заявили, что поддерживают все усилия для мира в Украине
Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа, а тот ему – ключи
Россияне массированно атаковали Полтавскую область – есть попадания, люди без света
Трамп заявил, что начал подготовку встречи Зеленского и Путина
Все новости...
Макрон
Макрон считает, что встреча Зеленского и Путина должна состояться в Женеве
Макрон сомневается, что Путин хочет мира
Макрон предложил присоединиться к переговорам с Путиным
Последние новости
15:45
Швейцария пообещала Путину иммунитет несмотря на ордер МУС на возможном саммите Украина-РФ
15:31
Рада поддержала законопроект о защите вкладчиков
15:23
боксПромоутер Итаумы не хотел бы, чтобы его клиент уже в следующем бою дрался против Усика
15:14
Небо из предплечья: во Львове юноше провели уникальную операцию по устранению тяжелой патологии
15:07
фотоДроны СБУ зажгли склады боеприпасов россиян в Луганской области
14:53
Осенью заработает Украинский фонд культурного наследия – Минкульт
14:36
Украина вернула тела 1000 защитников: 5 из них – военные из "стамбульского" списка на обмен
14:33
В июле Экспортно-кредитное агентство поддержало экспортеров на 1,5 миллиарда гривен
14:27
Макрон назвал Россию людоедом, которому "нужно продолжать есть", чтобы выжить
14:16
Госпродпотребслужба сообщила, какой сейчас риск распространения саранчи
Все новости...
Реклама:
Реклама: