Швейцарія пообіцяла Путіну імунітет попри ордер МКС на можливому саміті Україна-РФ
Швейцарський міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс під час спільного виступу зі своїм італійським колегою Антоніо Таяні в Берні заявив, що Швейцарія "більш ніж готова" до проведення саміту між Росією та Україною.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo
Пряма мова: "Я вірю на 200% у проведення цього саміту, і ми обговорювали це протягом тривалого часу".
Деталі: Він також пояснив, що вже неодноразово нагадував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову про готовність Швейцарії.
Кассіс особливо відзначив досвід Швейцарії в цій сфері, а також подякував президенту Франції Емманюелю Макрону та прем'єр-міністру Італії Джорджі Мелоні за довіру до Швейцарії.
Глава МЗС уточнив, що Швейцарія запропонує правителю РФ Володимиру Путіну "імунітет", якщо він "приїде на мирну конференцію".
Зі свого боку Антоніо Таяні підкреслив, що Рим залишається готовим до організації саміту, але Італія "підтримує" Женеву.
Що було раніше:
- Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що зустріч між президентом Володимиром Зеленським та господарем Кремля Владіміром Путіним має відбутися в Європі, і виступає за те, щоб вона пройшла в Женеві.
- К березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена МКС. Швейцарія є членом МКС.
- Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Зеленський та Путін зустрінуться протягом найближчих двох тижнів.
