Швейцарія пообіцяла Путіну імунітет попри ордер МКС на можливому саміті Україна-РФ

Швейцарський міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс під час спільного виступу зі своїм італійським колегою Антоніо Таяні в Берні заявив, що Швейцарія "більш ніж готова" до проведення саміту між Росією та Україною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo

Пряма мова: "Я вірю на 200% у проведення цього саміту, і ми обговорювали це протягом тривалого часу".

Реклама:

Деталі: Він також пояснив, що вже неодноразово нагадував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову про готовність Швейцарії.

Кассіс особливо відзначив досвід Швейцарії в цій сфері, а також подякував президенту Франції Емманюелю Макрону та прем'єр-міністру Італії Джорджі Мелоні за довіру до Швейцарії.

Глава МЗС уточнив, що Швейцарія запропонує правителю РФ Володимиру Путіну "імунітет", якщо він "приїде на мирну конференцію".

РЕКЛАМА:

Зі свого боку Антоніо Таяні підкреслив, що Рим залишається готовим до організації саміту, але Італія "підтримує" Женеву.

Що було раніше:

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що зустріч між президентом Володимиром Зеленським та господарем Кремля Владіміром Путіним має відбутися в Європі, і виступає за те, щоб вона пройшла в Женеві.

К березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена МКС. Швейцарія є членом МКС.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Зеленський та Путін зустрінуться протягом найближчих двох тижнів.

Читайте також: Трамп під тиском. Як американці стають ключовим союзником України у впливі на Білий дім