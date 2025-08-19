Все разделы
Швейцария пообещала Путину иммунитет несмотря на ордер МУС на возможном саммите Украина-РФ

Иванна Костина, Станислав ПогориловВторник, 19 августа 2025, 15:45
Швейцария пообещала Путину иммунитет несмотря на ордер МУС на возможном саммите Украина-РФ
Игнацио Кассис, фото: Getty images

Швейцарский министр иностранных дел Игнацио Кассис во время совместного выступления со своим итальянским коллегой Антонио Таяни в Берне заявил, что Швейцария "более чем готова" к проведению саммита между Россией и Украиной.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo

Прямая речь: "Я верю на 200% в проведение этого саммита, и мы обсуждали это в течение длительного времени".

Детали: Он также пояснил, что уже неоднократно напоминал министру иностранных дел России Сергею Лаврову о готовности Швейцарии.

Кассис особо отметил опыт Швейцарии в этой сфере, а также поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони за доверие к Швейцарии.

Глава МИД уточнил, что Швейцария предложит правителю РФ Владимиру Путину "иммунитет", если он "приедет на мирную конференцию".

Со своей стороны Антонио Таяни подчеркнул, что Рим остается готовым к организации саммита, но Италия "поддерживает" Женеву.

Что предшествовало:

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что встреча между президентом Владимиром Зеленским и хозяином Кремля Владимиром Путиным должна состояться в Европе, и выступает за то, чтобы она прошла в Женеве.
  • В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины. Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член МУС. Швейцария является членом МУС.
  • Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Зеленский и Путин встретятся в течение ближайших двух недель.

ШвейцарияПутинУкраинаРосcия
